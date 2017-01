Filme de 1981 é o nono mais visto

O longa Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood, que estreia hoje, tem uma nova história, mas com os mesmos personagens do primeiro filme, que foi sucesso na época do lançamento.

O longa de 1981 levou mais de 5 milhões de pessoas ao cinema. Ainda é o nono mais visto do país. Outros dois filmes, O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão (1997) e Os Trapalhões na Guerra dos Planetas (1978), estão com ele entre as dez maiores bilheterias do Brasil.

Os personagens se repetem, mas há novos atores em cena, além de uma nova história.

O dono do circo, por exemplo, Barão Bartholo, foi originalmente interpretado por Paulo Fortes. Agora, o papel ficou com Roberto Guilherme. Já a mocinha do longa-metragem, que é filha de Bartholo, chama-se Karina e, nos anos 1980, foi vivida por Lucinha Lins. Na produção atual, Letícia Colin ganhou a vaga.