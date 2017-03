Filme da Netflix protagonizado por Brad Pitt estreia dia 26 de maio

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (1º) que "War Machine", filme estrelado por Brad Pitt e que faz uma paródia com os longas sobre guerras, estreia no dia 26 de maio.

No filme, Pitt interpreta o bem-sucedido e carismático general Glenn McMahon, que tem uma ascensão meteórica e é chamado para comandar as forças da Otan no Afeganistão, mas acaba sendo exposto por um jornalista sem limites e tem sua missão colocada em xeque.

Dirigido por David Michôd ("Reino Animal"), o longa mescla elementos da realidade com muito humor. É baseado no livro "The Operators: The Wild And Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan", de Michael Hastings.

Além de Pitt, o elenco conta com Tilda Swinton e Ben Kingsley.

Com Brad Pitt, "War Machine" é mais um filme da Netflix contando com um elenco de peso. Nesta terça (28), o serviço já havia divulgado que "Okja", com Jake Gyllenhaal, Swinton e Steven Yeun sai em junho.

Na segunda (27), foi a vez de o serviço anunciar "Bright", produção com Will Smith, que volta a estrelar uma ficção científica.

No longa, ele é um policial que precisa proteger o mundo -habitado também por criaturas como orcs- de forças malignas. O teaser foi divulgado em meio ao Oscar, mas ainda não há data de lançamento.