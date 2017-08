Filme “Curtindo a Vida Adoidado” será exibido em cinema de Goiânia

O filme Curtindo a Vida Adoidado, de 1986, abre nesta terça-feira, às 20 horas, a agenda deste ano do projeto de exibição de produções que já se tornaram clássicos do cinema popular, na rede Cinemark. O projeto vai destacar uma produção diferente por mês, tendo como o maior chamariz a possibilidade de o espectador de assistir aos filmes na tela grande. Em Curtindo a Vida Adoidado, Ferris Bueller (Matthew Broderick) está no último semestre do colégio e para tornar seu tempo na escola inesquecível decide matar um dia de aula. Para acompanhar nessa aventura, sua namorada e seu melhor amigo embarcam em situações engraçadas e fogem do diretor e da irmã mais nova de Ferris. Para 26 de setembro já está programado o filme Duro de Matar (1988), com Bruce Willis. Dirigido por Mel Gibson, Coração Valente (1995) é o filme em cartaz em 31 de outubro. Shopping Flamboyant, Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.