Filme confronta sonho e realidade a partir de circo erguido por garoto em seu quintal

O confronto entre sonhos e imposições da realidade cotidiana está no centro do documentário Jonas e o Circo Sem Lona, de Paula Gomes e em cartaz no Cine Cultura. Jonas é um garoto de 13 anos que nasceu em um circo itinerante, mas hoje vive com a mãe e a avó, ambas ex-circenses, na periferia de Salvador. Apaixonado pelo universo que conjuga palhaços, malabares, danç...