Filme argentino é lançado amanhã durante abertura do 2º SAPPI

O filme “Como Funcionam quase todas as Coisas”, do diretor argentino Fernando Salem, estreia amanhã, 01, no Cine Lumière, durante a abertura da programação do 2º SAPPI - Seminário Audiovisual de Produtoras & Produtores Independentes. A produção ficou 13 meses em cartaz em Buenos Aires e conta a história de Celina, uma jovem que trabalha em um pedágio em uma remota estrada no deserto. Quando seu pai morre, ela decide viajar em busca de questões determinantes de sua identidade familiar.

Ao longo da semana, até sábado, 05, o evento de cinema ainda promove mesas de debate sobre produção audiovisual. Nomes como Jorge Gonçalves, diretor de negócios na Vitrine Filmes, Marina Pompeu, analista de projetos e conteúdos do Canal Brasil, e Letícia Godinho, da Agência Nacional de Cinema (Ancine), estarão em Goiânia para promover um intercâmbio cultural.

“A produção regional tem tido um grande impulso para a realização, ou seja, tivemos a produção de vários filmes, séries, curtas nos últimos anos e estamos em um momento de escoamento dessa produção, por isso, o foco do 2º SAPPI está ligado ao momento da produção regional atual, é necessário expandir levar os projetos que estão sendo realizados no Centro-Oeste para outras janelas e públicos e pretendemos que o SAPPI auxilie o mercado e os produtores a cumprirem essa demanda”, explica Lidiana Reis.

Baixe o aplicativo

Para mais informações sobre o evento, assim como agenda, programação e inscrições, basta baixar o app do SAPPI procurando por “SAPPI Audiovisual” na busca e fazer o cadastro para receber notícias a respeito do projeto. É fácil, ágil e funcional.