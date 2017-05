Filmado em Anápolis e último trabalho de Nelson Xavier, Comeback ganha destaque nos cinemas

Como um verdadeiro faroeste no meio da cidade de Anápolis, Comeback: Um Matador Nunca se Aposenta, longa protagonizado pelo ator Nelson Xavier, que morreu aos 75 anos no início do mês, estreia hoje nas salas de cinema de todo o País. Dirigido pelo cineasta goiano Erico Rassi, que se divide entre curtas, séries para TV e documentários, o filme é um drama condu...