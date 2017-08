Filha de Ticiane Pinheiro é ofendida e internautas se revoltam

Na última quarta-feira, 2, a socialite Day McCarthy fez uma publicação ofendendo Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Uma foto publicada em seu Stories do Instagram comparava a menina ao personagem Chuck, do filme Brinquedo Assassino (1988).



A ofensa foi alvo de críticas de internautas e, horas depois, Day excluiu seu perfil do Instagram. "Quem parece o Chuck é você", comentou uma mulher. "Que alma podre", comentou outra.



Nas redes sociais de Ticiane Pinheiro, muitos internautas enviaram mensagens de apoio e até incentivam a apresentadora a processar Day por difamação. "Que coisa horrorosa é essa que está rolando na internet sobre comparação da Rafa. Estou em choque, as pessoas não têm limites. Tici, não deixa isso passar batido não", disse uma internauta. "Tici, sua filha é linda, não deixe ninguém falar mal dela", comentou outra seguidora.

Acompanhe o que os internautas estão dizendo:

To me sentindo péssima pq eu ri do comentário da boneca da Rafa Justus — julhana (@juarrudab) 2 de agosto de 2017