Filha de Marieta Severo e Chico Buarque é internada no Rio de Janeiro

Atriz Silvia Buarque de Holanda, filha do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo, foi internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com ferimentos e um caso agudo de depressão.

Segundo o colunista Leo dias, do jornal O dia, os pais da atriz, que está passando por um tratamento de câncer, estão acompanhando de perto a situação.

Silvia, que é casada com o ator Chico Díaz e mãe de Irene, encontra-se consciente e reage bem aos medicamentos.

O último grande papel dela na televisão foi no programa ‘A Grande Família’, onde interpretou Dona Nenê, papel de sua mãe, Marieta Severo, quando jovem.