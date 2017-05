Filha de brasileira, compositora que ajudou a criar sucesso ‘Despacito’ já trabalhou com Leonardo

Por trás do sucesso de Luis Fonsi, “Despacito” - a música mais falada (e ouvida) das últimas semanas, há o nome da panamenha Erika Ender, que costuma se referir ao Brasil como sua “segunda terra”. Filha de mãe brasileira e considerada uma das mais importantes compositoras de seu País, ela assina a criação ao lado do cantor portorriquenho.

A compositora também já se aventurou no sertanejo e trabalhou com o cantor sertanejo Leonardo em "Quero acender teu fogo", lançada em 2004. Em 25 anos de carreira, Erika ajudou a criar desde baladas como "Cinco minutos", umas das músicas mais famosas da mexicana Gloria Trevi, e "Candela", do portorriquenho Chayanne, a hits da salsa, entre eles "Me corta el alma", de Víctor Manuelle, também de Porto Rico.

Sobre o hit Despacito, a artista disse, entrevista à agência Efe, que a letra da música ensina a conquistar uma garota lentamente, o que, segundo ela, é o significado do título da canção. “Nessa época em que vivemos tão apressados, quem não reconhece a importância de desfrutar as coisas? Aproveite a vida como diz a música: 'pasito a pasito, suave, suavecito’.”

No programa “Despierta América”, da TV americana, Fonsi contou que tinha em mente alguns versos e a melodia da música há dois anos. Ele se juntou à amiga em seu apartamento em Miami e os dois, então, chegaram ao resultado final: um reggaeton pop com pegada urbana e trechos de hip hop.

O convite ao também portorriquenho Daddy Yankee veio mais tarde, porque Fonsi e Erika acharam que faltava à canção “um momento explosivo”. Mas a explosão aconteceu mesmo quando Justin Bieber decidiu surfar na onda do sucesso latino, em sua estreia cantando em espanhol. O remix com Fonsi, Yankee e Bieber foi decisivo para que o hit acumulasse números surpreendentes:

- Mais de 1,6 milhão de cópias vendidas entre fevereiro e abril deste ano

- Primeiro lugar mundial entre as mais tocadas no Spotify (marca inédita para uma música em espanhol)

- Em 24 horas, mais de 20 milhões de visualizações na publicação do remix com participação de Justin Bieber no YouTube

- Quase 1,2 bilhão de visualizações no clipe oficial no YouTube

- 15 semanas (e contando) na lista das 100 músicas mais ouvidas da "Billboard"

Sexy sem ser vulgar

No processo de criação da música, a compositora trabalhou principalmente na elaboração da letra, segundo contou à revista "Billboard". Foi ela quem deu o tom "suave, suavecito" à canção, que é sexy sem ser vulgar. Era o que Erika queria: versos provocantes, mas "com classe". Ou, como diz a letra, "malícia com delicadeza".