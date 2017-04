Filarmônica apresenta Concertos Especiais

A Orquestra Filarmônica de Goiás apresenta nesta quinta-feira (6) a série Concertos Especiais com o maestro e violinista Alessandro Borgomanero. O espetáculo acontece no Teatro Basileu França, às 20h30, e a entrada é gratuita. No programa, a abertura da ópera La Clemenza di Tito e o Concerto para violino nº5, ambas de Mozart, e a Sinfonia nº101 de Haydn. O espetáculo é indicado para maiores de oito anos e estará sujeito à lotação máxima do teatro.

Alessandro Borgomanero nasceu em Roma, mas vive em Goiânia desde 1999, onde é professor de violino na Universidade Federal de Goiás (UFG). De 2003 a 2007 foi o regente titular da Orquestra de Câmara Goyazes, liderando a orquestra em mais de 90 concertos por vários estados brasileiros.

Como reconhecimento pelas suas realizações na área da música em Goiás, recebeu em 2006, o título de Comendador da Ordem do Mérito Anhanguera, outorgado pelo Governo do Estado. Gravou vários CDs pelos selos Kreuzberg Records (Alemanha), Nami Records (Japão) e Classic Sound (Áustria). Em 2011 gravou um CD com obras inéditas de compositores brasileiros para violino e orquestra de cordas como solista e diretor artístico da Camerata Filarmônica de Goiás.

Participou com concertos em diversos festivais de música como no Festival de Verão de Salzburg em um concerto de música de câmara com a cantora Jessye Norman, Festival de Música de Edimburgo, nas Semanas Filarmônicas de Salzburg com integrantes das Orquestras Filarmônica de Viena e de Berlim, Festival Mozart de Tóquio, e no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Ministrou masterclasses para violino na Escola Superior de Música de Viana (Portugal) e em quase todos os festivais de música do Brasil.