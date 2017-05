Figurinista Rucélia Ximenes é entrevistada por Jackson Abrão

A figurinista e “artista da moda” Rucélia Ximenes é a entrevistada de amanhã do programa Jackson Abrão Entrevista. Eles conversaram sobre a carreira de Rucélia, os planos para um centro cultural e o trabalho voluntário que a artista faz. Tendo trabalhado em novelas da Rede Globo por mais de 20 anos, Rucélia acumula experiência em produções como A Gata Comeu, A Indomada, Senhora do Destino e, mais recentemente, Êta Mundo Bom!. Ela conta histórias das roupas que cria, que ficam expostas na sua casa como peças de decoração, e acessórios e calçados, como um sapato usado por Ney Latorraca que ela considera uma de suas obras-primas. Mas nem só de roupas e babados vive Rucélia Ximenes. “Há 20 anos eu trabalho com humanização por intermédio da arte”, disse para o jornalista Jackson Abrão, explicando sobre a intervenção que faz junto a pacientes internados em hospitais. “A arte é amor, é um abraço, e levar isso para quem precisa não tem preço.” O programa vai ao ar a partir das 10 horas, no site do POPULAR (opopular.com.br).