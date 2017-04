Fica 2017: Festival volta a ocupar o seu lugar de origem no Cine Teatro São Joaquim

Cinema ambiental é político. Com o tema Cidades sustentáveis: Os Desafios do Século 21, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) volta este ano a ocupar o seu lugar de origem, o Cine Teatro São Joaquim, que esteve em obras de requalificação durante três anos por meio do PAC – Cidades Históricas. Os filmes que compõem a maratona audiovisual des...