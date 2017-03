Fica 2017 abre inscrições para filmes e promete R$ 270 mil em prêmios

Registro do Cine Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás

Estão abertas, até o dia 31 de março, as inscrições para o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2017, que vai distribuir, no total, R$ 270 mil em prêmios.

Segundo a organização, podem participar do festival obras audiovisuais de curta (até 29 minutos), média (de 30 a 69 minutos) e longa-metragem (filmes a partir de 70 minutos), nos gêneros ficção, animação ou documentário, com temática ambiental, produzidas em qualquer parte do mundo.

Para participar, os interessados devem preencher a ficha de inscrição no site www.fica.art.br. O realizador deverá ainda anexar o link do filme habilitado para download em codec h264, formato Quicktime ou mp4, com tamanho máximo de 10 Gigabytes.

A edição 2017 vai ser realizada de 20 a 25 de junho, na Cidade de Goiás. O festival é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

Confira o edital do Fica 2017 clicando AQUI.