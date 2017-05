“Fez o show, recebe”

Apesar do projeto ser bastante celebrado pela classe artística goiana, o festival Goiânia Canto de Ouro ficou de fora do calendário da cidade por falta de recursos na gestão do então prefeito Paulo Garcia. Além disso, os artistas lidavam com o atraso nos pagamentos nas edições anteriores, recebendo quase sempre um ano após as apresentações. Segundo o secretário municipal...