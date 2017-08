Festival promove encontro com violeiros

O Festival Causos, Viola e Cachaça será realizado neste sábado e domingo, sempre a partir das 10 horas, no Teatro Sesi, com diversos tipos de atração. O evento reúne em só espaço música caipira, exposição, oficina e palestra. Entre as atrações musicais estão o violeiro Roberto Corrêa (foto), doutor em musicologia pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (Eca/USP), que ministrará a Oficina de Viola, das 14 às 18 horas, no sábado, e fará o show de encerramento no domingo, às 20h30.

Na abertura, sábado, às 20h30, o musical Causos, Viola e Cachaça será apresetando pelos “cumpades” Saulo Barros e Alex Pereira, sob a direção de Samuel Baldani. O espetáculo traz a história de dois amigos que relembram uma série de causos ao mesmo tempo em que interpretam modas sertanejas de viola.

A programação conta ainda com a palestra Mercado Nacional e Internacional da Cachaça, ministrada por Galeno Furtado Monte, proprietário do Alambique Cambéba (GO) e visitação dos estantes dos produtores de cachaças. O ingresso custa R$ 50, valor de inteira. Assinantes do POPULAR têm 50% de desconto no ingresso máximo.