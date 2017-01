Festival Pontapé no palco do República

O segundo dia da primeira edição do Festival Pontapé continua hoje, a partir das 17 horas, no palco do República Estúdio. Quem faz a abertura da festa é a banda Sã (foto), às 19h15. Formada pelos irmãos paulistas Bulu e Xandão (Veementes), conta ainda com Xidan (Goldfish Memories, Muñoz e Agoristas) e tem letras no estilo Led Zeppelin. Já às 20 horas, a União Clandestina faz sua estreia em um festival. Com mistura de rap com rock e letras de protesto, o grupo formado por JP Nascimento (vocal), Murilo Matos (guitarra e vocal), Daniel Menezes (baixo) e George Augusto (bateria) surgiu ano passado. A Chef Wong’s também é outra atração do evento. Criado em 2000, o grupo mudou e hoje conta com trio formado por Saulo Brito (baixo), Raphael Sousa (bateria) e Vitor Alves (guitarra). Às 21h30, a Woolloongabbas sobe ao palco com Jordão Vilela nos vocais, Lucas Mateucci na guitarra, Rhuan Faria no baixo e Helio Zancopé na bateria. O encerramento fica por conta do Rollin’ Chamas, que surgiu em 2003 e ganhou nova reformulação no último ano com o baterista Augusto Zimiani que se uniu a Fal (vocal), Thiago (guitarra), Augusto (bateria) e Leozinho (baixo). Ingresso: R$15. Alameda do Botafogo, nº 428, Centro.

Pop rock

Show com Stereo For no Cerrado Bar

A banda Stereo For desembarca hoje para animar a noite no Cerrado Bar, a partir das 21 horas. Com Rosane Caettano nos vocais, o grupo é formado por Nathan Neres (vocais e violão), Xyko Bass (baixo), Ricardo Paniago (percussão e backing vocal) e Pedro Pessoa (vocais e instrumentização). O público vai conferir um show com mistura de pop rock nacional e internacional. Av. T-3, nº 2.456, Setor Bueno. Mais informações: 3274-4615.

Balada

Deu Praia no Setor Marista

O primeiro final de semana do ano será agitado. Hoje, a partir das 16 horas, os MCs Mazinho e Rogério comandam o projeto E se Deu Praia, Deu Onda, com muito funk melody, seguido pelo DJ Múcio, com um setlist carregado de soul e brasilidade. Amanhã, a partir das 16 horas, será a vez do sertanejo com Gabriel Mancini e a dupla Alisson & Tiago. Hoje, os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino); amanhã, preço único de R$ 20. Av. Americano do Brasil, ao lado do quartel da PM, Setor Marista.

Domingo

Viagem sonora no The Dark Side Bar

A The Best Remember Band se apresenta com o show Retrospective Rock, amanhã, no The Dark Side Bar, a partir das 19 horas. O show será uma viagem pelos sucessos do rock, soul e baladas dos anos 1960, 1970 e 1980. Praça C-114, nº 63, Jardim América. Mais informações: 99935-0668.

Almoço

Sertanejo e feijoada no Alabama

A dupla André & Cauan se apresenta hoje na feijoada do Alabama Chopperia e Restaurante, a partir do meio-dia. Com repertório marcado por sucessos do sertanejo universitário, a dupla ainda vai interpretar suas canções de trabalho, como Um Zero a Esquerda e Pra Contar Estrelas. O ingresso custa R$80 (masculino) e R$40 (feminino), com direito a feijoada e cerveja até as 17 horas. Valores sujeitos a alteração. Alameda Dom Emanuel Gomes, nº 150, Setor Marista. Informações: 3924 9844.

Sertanejo

João Neto & Frederico na Santafé Hall

Uma das duplas precursoras do sertanejo universitário, João Neto & Frederico se apresentam hoje na boate Santafé Hall, a partir

das 22 horas. Donos de hits de sucesso que ultrapassaram as barreiras nacionais, como Pega Fogo Cabaré e Lê Lê Lê (a música foi tema da novela Cheias de Charme e tocou em mais de 170 países), os irmãos goianos cantam hoje seus principais hits como a atual música de trabalho, a dançante Chorou na Escadaria. Naturais de São Luis do Montes Belos, João Neto & Frederico começaram a cantar por influência do avô ainda na infância. Durante a faculdade de Agronomia e Veterinária, os dois começaram a fazer sucesso no meio universitário e logo depois de formados acabaram largando as profissões para investir na carreira. O sucesso veio em 2006 com as canções Só de Você, Pura Magia e Pega Fogo Cabaré. Avenida 136, nº 222, Setor Marista. Mais informações: 3945-7980.