Festival Goiânia Canto de Ouro chega ao fim nesta semana

O coro dos artistas e do público foi de aprovação da retomada do festival Goiânia Canto de Ouro, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Após 13 semanas de apresentações, a sétima edição termina com os cantores Fernando Teles, Pádua, Fernando Perillo, TomChris e Brunno Moreno, de quinta (10) a sábado (12), às 21 horas, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. No domingo, às 20 horas, será a vez de Fabiano Chagas e Bruno Rejan.

Passaram pela nova temporada mais de 100 artistas da MPB goiana, como Darwinson, Maria Eugênia, Nilton Rabelo e Karine Serrano. Outra novidade foi a presença em cada elenco de um nome novo, como Lizz Miranda e a banda Chá de Gim. O repertório dos shows foi composto de canções autorais e releituras de artistas, como Chico Buarque, Rita Lee, Caetano Veloso e Gal Costa.

Uma reclamação que também passou longe da temporada foi o atraso nos pagamentos dos cachês, o que era frequente em edições anteriores, quando os escalados recebiam quase sempre um ano depois. O custo do festival foi de R$ 410 mil. “Recebi em 30 dias. Pagaram certinho”, conta a cantora Luciana Clímaco, que fez parte da abertura. “Meu pagamento foi rápido”, diz o músico Fausto Noleto, da segunda semana.

O evento também teve sempre casa cheia. A média, segundo a organização, foi de 140 pessoas por dia, em faixa etária predominante de 30 a 70 anos. “Pensei que o público não fosse responder tão bem porque ficamos três anos parados e as pessoas acabam perdendo o hábito, mas reconquistamos uma plateia fiel”, conta Carlos Brandão, coordenador do projeto.

O Canto de Ouro foi criado em gestão Iris Rezende, em 2008, com Kleber Adorno como secretário de Cultura. Os shows eram apresentados entre janeiro e abril. Em 2012, o evento, assim como outros organizados pela Secult, esteve envolvido em denúncias investigadas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra a Administração Pública (Dercap), que resultou em processos que apontavam corrupção com notas frias. Alguns indícios já foram descartados, mas ainda há processos em segredo de Justiça.

Após 2013, quando o projeto teve versão reduzida, foram três anos de paralisação por falta de recursos na gestão Paulo Garcia. A expectativa, agora, é que em 2018 o festival volte para o calendário original.

REPERTÓRIO DIVERSIFICADO

Nos shows do último elenco do Canto de Ouro o repertório é dedicado ao trabalho autoral e releituras. Pádua apresenta canções do último trabalho, Molho Pardo (2015), com regravações como Batendo na Porta do Céu, versão de Zé Ramalho do hit de Bob Dylan, entre outras, como Louca Magia. Já TomChris interpreta Telegrama, de Zeca Baleiro, e faixas do novo disco, Do Fundo da Alma, que conta com Planeta Água, de Guilherme Arantes.

Fernando Perillo traz um recorte de sua história, com composições do seu primeiro disco, Sinal de Vida (1982), até o CD mais recente, Rosa Blanca (2016). O último elenco marca ainda a estreia de dois artistas. Brunno Moreno canta três faixas do seu trabalho de estreia, Encalço, além de Malandragem, de Cássia Eller. Já Fernando Teles apresenta quatro canções autorais. No domingo, os shows começam às 20 horas. Fecham a temporada Fabiano Chagas e Bruno Rejan.

O último time será acompanhado por banda com Fred Valle (bateria), Edilson Morais (percussão), Marcelo Maia (baixo) e Henrique Reis (teclados). A direção musical é de Luiz Chaffin, que assume também violões e guitarra.

SERVIÇO

Festival: Último elenco do Goiânia Canto de Ouro

Data: Quinta a sábado, às 21h, e domingo, às 20h

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (Rua 3, esquina com Rua 9, Centro)

Ingresso: R$ 20 (inteira)

Informações: 3524-2541