Festival de fotografia Goyazes destaca em Goiânia belezas na captação de imagens com tons autorais

Os aborígenes acreditavam que fotografar alguém roubava-lhe a alma. Em tempos e lugares de busca por imagens esteticamente admiráveis, sentimentalmente tocantes e criticamente relevantes, a crença faz sentido. Fora do eixo Rio-São Paulo e fruto de projeto maturado por dois anos, o festival de fotografia Goyazes abre suas portas nesta sexta-feira (1°), às 19 horas, na Vila Cultural Cora Coralina, pautado não só na beleza, mas também no significado das imagens.

Na mesma noite, a partir de 20h30, o paraense Luiz Braga traz a beleza de Belém e da Ilha de Marajó com o ensaio Retumbante Natureza Humanizada. São cem fotografias em preto e branco, produzidas entre 1976 e 2014. Luiz foi o representante brasileiro da Bienal de Veneza em 2009 e ganhou o prêmio de melhor exposição fotográfica de 2014 da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Ele também ministra o workshop Luz e Cor, às 9 horas do domingo, analisando o percurso da luz e o uso da cor na construção de imagens autorais. “É valioso participar de evento como o Goyazes, que aponta caminhos neste momento. Iniciativas como essa criam pontes entre cultura, conhecimento e pessoas. É muito mais do que viajar com a exposição.”

Também no domingo, às 19 horas, o coletivo goiano Olhares do Cerrado expõe parte do seu trabalho. A mostra Devotos e Bandeiras traz elementos do universo simbólico das tradições religiosas e transita entre o sagrado e o profano, registrando ritos e rituais.

Às 20h30, será a vez do maranhense Márcio Vasconcelos e seu ensaio Visões de Um Poema Sujo, feito em São Luís e inspirado na obra homônima de Ferreira Gullar. Na exposição, Márcio apresenta uma cidade que agoniza entre memória e abandono, a violência e paixão.

Até o dia 10, o evento tem a participação de outros fotógrafos renomados e premia profissionais cujos trabalhos foram avaliados por jurados. Segundo o idealizador e coordenador do festival, Wagner Araujo, a intenção é agregar conteúdo à fotografia goiana e colocar a capital no cenário dos grandes festivais. “Queremos reconhecer e valorizar a o trabalho feito aqui”, almeja.

SERVIÇO

Evento: Festival de fotografia Goyazes

Datas: De sexta (1°) até dia 10

Local: Vila Cultural Cora Coralina - Rua 3, c/ Av. Tocantins, Centro

Informações: www.goyazes.art.br

Entrada franca