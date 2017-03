Festival de Artes Integradas em Goiânia conta com BNegão, João Gordo, Dead Fish e Carne Doce

A música é uma das formas de manifestação cultural que terá espaço garantido no GO Art 2017, festival de artes integradas que acontecerá na primeira semana de abril, em Goiânia. O lançamento oficial do evento acontecerá no dia 1º, no Teatro Goiânia, e contará com shows de duas bandas independentes nascidas na capital: Violins e Carne Doce.

Os ingressos serão vendidos pelo preço promocional de R$ 20 até o dia 31 de março, no www.sympla.com.br. No dia do evento, eles poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 30, somente na bilheteria do Teatro Goiânia.

Discotecagens

No dia 7, na Vila Cultural Cora Coralina, o repertório musical ficará por conta do músico, compositor e produtor musical, Dj BNegão. Ele, que também é integrante da banda Planet Hemp, promete agitar o público com uma mistura de gêneros, que vai do hip hop ao jazz e da música jamaicana ao afrobeat.

A discotecagem deste dia também ganhará reforço do Dj residente da Diablo Pub e Music Club, Daniel de Mello (samba, samba rock e black music) e do responsável pelas pick-up do grupo All-Star Brasil, que faz parte do casting da Fábrica de Hits e da Bagua Records, Dj Alan Honorato (hip-hop e rock).

Já no sábado, 8, será a vez do vocalista da banda Ratos de Porão, João Gordo, comandar o som com um set eclético e dançante com o melhor dos anos 50, 60, 70, new wave e disco. A programação deste dia também contará com a discotecagem dos Djs goianos Pablo Kossa e Alexandre Perini.

O idealizador do GO Art, Pedro Henrique Brito, conta que os Djs foram escolhidos a dedo para garantir a descontração e animação do público e o sucesso do evento. Ele, que diz respirar e viver música 24 horas por dia, revela que não conseguiria imaginar um evento seu sem música. “Acredito que a música é fundamental na vida. Ela dá o clima, seja dançante, alegre ou triste. Um festival de artes integradas sem música não seria completo", reitera.

A entrada é gratuita até às 19h. A partir deste horário, os ingressos serão vendidos a R$ 10, somente na Vila Cultural Cora Coralina. Nos dois dias do evento, o público também contará com flash day, exposições, grafitti, cinema, fotografia e food truck.



Encerramento

Já o encerramento do GO Art 2017 acontecerá no dia 9 de abril, na Diablo Pub, e contará com show da banda independente de hardcore Dead Fish. O grupo, que já abriu apresentações de grandes bandas de punk rock e hardcore internacionais, promete uma apresentação especial em homenagem aos seus 25 anos de história.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo preço promocional de R$ 30 até a véspera do show, no site www.sympla.com.br. No dia do evento, eles poderão ser adquiridos pelo valor de R$ 40, diretamente na bilheteria do pub.