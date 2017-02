Festival de artes cênicas abre inscrições para oficinas

Entre os dias 8 e 18 de fevereiro, Goiânia recebe o 1º Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo), que terá 12 espetáculos internacionais, nacionais ou goianos, com a presença de grandes nomes das artes cênicas como Letícia Sabatella, Guido Campos Correa, Andrea Padilha, Victor Ávalos, José Regino, Angélica Nieto. Os espetáculos e shows vão do drama à comédia, passando pelo teatro para bebês e pelo teatro ritual, e chegando até a dança contemporânea.

Além da programação de espetáculos, o Fisgo também oferece oficinas de artes cênicas para a formação e aperfeiçoamento de profissionais e estudantes que desejam conhecer mais de perto o trabalho de alguns convidados. Uma das oficinas é de Clown, com o argentino Victor Ávalos (Palhaço Tomate). O público também terá a oportunidade de participar de atividades com colombiana Angélica Nieto Cruz e a mexicana Patrícia Ordaz.

As aulas serão nos dias 10, 11, 14 e 15 de fevereiro, das 9 às 13 horas. O aluno paga uma taxa de R$ 50 e deve fazer a inscrição pessoalmente na Central de Atendimento do Sesc Centro, na Rua 15 com rua 19, Centro de Goiânia.

Oficinas:

10 e 11 de fevereiro

9 às 13 h – Fala e voz cantada – Técnicas de Linklater – Patricia Ordaz – México/D.F.

Inscrição: R$ 50 – Local: SESC Centro

14 e 15 de fevereiro

9h às 13h – Corpo Ritmo Raiz – Angelica Nieto Cruz – Calli/Colômbia

Inscrição: R$ 50 – Local: SESC Centro

16, 17 e 18 de fevereiro

9h às 13h – Oficina de Clown – O Palhaço da América Latina – Victor Ávalos (Palhaço Tomate) – Buenos Aires/Argentina

Inscrição: R$ 50 – Local: SESC Centro

Mais informações: (62) 3933-1700

