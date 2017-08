Festival Canto da Primavera tem datas confirmadas para próximo outubro

A 18ª edição do Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis será realizada entre os dias 4 e 8 de outubro, em diversos espaços de Pirenópolis, tradicional endereço do festival.

A data foi escolhida para homenagear, de acordo com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), a cidade histórica, que completa 290 anos no dia 7 de outubro. Na edição comemorativa haverá 30 apresentações de artistas e grupos goianos e dez oficinas de música que ainda não foi divulgada pela pasta.

No ano passado, shows de Dona Onete, Otto, Moraes Moreira e Boogarins agitaram as noites do evento.