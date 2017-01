Festival Botekim agita a Villa Mix

A noite de hoje vai ser agitada com show dos cantores Liz Maia, Jorge Henrique & Rafael, Wesley Nunes e Márcio Leonardi, a partir das 22 horas, na boate Villa Mix.

Vencedora da segunda temporada do concurso Novos Talentos da Música Sertaneja, em 2016, promovido pela TV Anhanguera, a cantora Liz Maia (foto) é natural de Catalão e tem se destacado no cenário sertanejo. Filha de cantora, Liz Maia convive desde pequena a música. Liz começou a cantar aos doze anos, seguindo os passos da mãe, do avô e do irmão. Aos 16 anos, recebeu o convite para ser vocalista da Banda Evolução, a mesma que a mãe foi quando era jovem. Ela ficou no grupo por dois anos. Após a saída da banda, Liz começou a carreira solo se apresentando em bares e festas particulares. Atualmente ela divulga a música de trabalho, 5dotrês. A Villa Mix fica na Avenida 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Mais informações: 3954-6633.

Inscrições

Prêmio Sesc de Literatura

O Prêmio Sesc de Literatura está com as inscrições abertas até o dia 17 de fevereiro para os interessados em concorrer nas categorias Conto e Romance. Os escritores contemplados terão suas obras publicadas pela editora Record, que é responsável pela edição e distribuição, com tiragem inicial de dois mil exemplares. Para se inscrever, os candidatos deverão apresentar os originais de romances e as coletâneas de contos inéditos, e ainda pode-se concorrer nas duas categorias desde que as obras nunca tenham sido publicadas em ambas, inclusive em plataforma on-line. O processo seletivo será realizado via internet, desde o envio de informações pessoais até a obra digitalizada. O edital completo estará disponível em www.sesc.com.br/premiosesc.

Museu

Visita ao Memorial do Cerrado da PUC Goiás

Quem ainda está de férias e quer aproveitar o tempo vago para conhecer melhor os espaços culturais, pode programar uma visita ao Memorial do Cerrado, complexo científico funciona no Câmpus 2 da PUC Goiás, no Jardim Mariliza. O horário de visitação é de terça-feira a domingo, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. O ingresso custa R$ 12 (inteira). Crianças de até 6 anos não pagam. Mais informações: 3946-1723 ou pelo e-mail: memorialdocerrado@pucgoias.edu.br.

Literatura

Feira Top Livros no Araguaia Shopping

A Praça Central do Araguaia Shopping recebe até o dia 5 de fevereiro a feira Top Livros. Com mais de mais 20 mil exemplares de diversos gêneros, como livros jurídicos, infantis e grandes clássicos da literatura mundial, a feira oferece os livros ao preço único de R$ 10. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10 às 22 horas. Domingos, das 11 às 19 horas. O evento tem entrada gratuita. O Araguaia Shopping fica dentro do Terminal Rodoviário de Goiânia, na Rua 44, nº 399, Centro.