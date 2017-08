Festival atento às discussões

No ano passado, a Goiânia Mostra Curtas, mais antigo festival de cinema da Capital goiana e uma das principais janelas de exibição do curta-metragem no País, teve como mostra especial o tema Cinema Negro no Brasil Contemporâneo. A programação apresentou um panorama sobre a realização de curtas feitos por realizadores negros no século 21, além de debates e encontros. “O protagonismo do negro transcende o cinema e precisa ser celebrado diariamente, em todas as esferas”, comemora a diretora geral do evento, a produtora Maria Abdalla.