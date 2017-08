Festcine tem mostra de filmes de Rosa Berardo nesta semana

A programação do Festcine Goiânia recebe desta segunda-feira, 14, até domingo, 20, mostra de cinema em homenagem a cineasta Rosa Berardo. O festival está sendo realizado de maneira diferenciada neste ano, com programação espaçada até dezembro no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, com a exibição de filmes em mostras especiais, lançamentos, palestras, oficinas, entre outros.

Rosa Berardo é pós-doutora em Ciências Sociais e Cinema e dedicou seus primeiros anos de vida profissional à fotografia jornalística. Foi idealizadora da primeira escola de cinema de Goiás, a Skopos, em 2001. Em 2011, criou a Maison du Cinéma, um ateliê de ensino da teoria e prática do cinema. A programação da mostra no Festcine está em www.goiania.go.gov.br. As sessões serão realizadas sempre às 15 e às 20 horas. A entrada é gratuita. Rua 3, esquina com Rua 9, Centro. Informações: 3524-1700.

Leitura

Feira Letrinha conta com títulos para público infantil

A Letrinha, feira de livros com mais de mil títulos voltados ao público infantil, está montada até 10 de setembro no Flamboyant Shopping Center. Além da diversidade, o espaço oferece nos finais de semana programação cultural variada. Pocket shows, contadores de histórias, caricaturistas, recitais poéticos, sessões de autógrafos, teatro de fantoches e oficinas devem movimentar o evento. A empresa Letrinha atua há mais de 15 anos neste mercado em parceria com as editoras Pé da Letra e Doce Cultura Eventos, nas bienais do livro, escolas, faculdades, empresas e também em eventos internacionais. Em 2015, passou a levar o projeto cultural da feira de livros para os shoppings. De segunda-feira a sábado, das 10 às 22 horas; domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Dia dos Pais

Mestres cervejeiros fazem aula-show no Goiânia Shopping

A aula-show O Que Tem de Especial na Cerveja Especial?, com os mestres cervejeiros Edmilson Ferreira e Leandro Monteiro, encerra a programação de Dia dos Pais do Goiânia Shopping, neste sábado, às 11 horas, na praça de eventos. Interessados devem fazer inscrição pelo aplicativo do centro de compras ou no local do evento, conforme disponibilidade de vagas. Edmilson está há 40 anos no mercado cervejeiro. É consultor de multinacionais e conta com cinco graduações, cinco pós-graduações. Leandro é mestre cervejeiro da Cerveja Seresta e beer sommelier. Av. T-10, nº1.300, Setor Bueno.

Circulando

Quadrinhos na Vila Cultural

A segunda edição da Gibirama (Feira Goiana de História em Quadrinhos) será realizada a partir das 10 horas na Vila Cultural Cora Coralina. O evento tem entrada franca e é aberto ao público de todas as idades. Autores, colecionadores e lojistas estarão na feira para vender, comprar e trocar quadrinhos dos mais diversos gêneros. A programação também inclui concurso de cosplay e discotecagem. Rua 3, esquina com Avenida Tocantins, Centro.