Festcine apresenta curtas do GO Film

O Festcine inicia nesta sexta-feira, às 19 horas, e continua no sábado e domingo, sempre às 15 horas e 20 horas, a exibição de filmes da 1ª edição do GO Film, no Centro de Cultura Cine Ouro. Será uma nova oportunidade para o público interessado em curtas experimentais e conceituais, que não viu as produções do evento em 2016, conferir a reexibição de 34 filmes, além de sete outras produções premiadas em vários festivais no Brasil.

O GO Film já tem data marcada para este ano. O evento será do dia 27 ao dia 29 de outubro, no Cinema Lumière do Shopping Bougainville. As inscrições para participar do festival estarão abertas a partir do dia 10. Mas enquanto a data não chega, o Festcine relembra algumas produções.

A abertura da bateria de exibições fica por conta do artista BabySom Sales, nesta sexta-feira, às 19 horas. O cantor fará uma apresentação musical com música autoral e MPB. O show será seguido da mostra. O público confere os filmes premiados com a presença dos realizadores. Serão exibidos 23 filmes de três minutos cada, como o Arranha-Céus Entre Nós, de Leonardo Guizzo e Michele Andrade, e Sanguinolência, dos diretores Rubens Renato Júnior e Íkaro Durão, ambos produzidos para a realização do GO Film. Entrada franca. Rua 3, c/ Rua 9, Centro. Informações: 3524-2542.