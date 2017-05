Festa traz a nostalgia dos anos 80 e 90 para Aparecida de Goiânia

Com o tema "Paz, amor & surra de vibe", um dos bailes mais famosos do Brasil, o Baile do Zeh Pretim, desembarca em Aparecida de Goiânia, a partir das 21h deste sábado (13), no Country Clube de Goiás. Um dos DJ's mais requisitados da noite carioca, Zeh Pretim, criou a festa em uma edição especial de aniversário, em 2011, e conta com um repertório criativo e inusitado, além de um open bar premium.

Conhecido pelo seu set eclético, bom gosto musical e sua sensibilidade, Zeh Pretim – seu nome de batismo é Paulo Castro -, já foi convidado a abrir o show do rapper americano Snoop Dogg no Rio de Janeiro para um público de mais de 4 mil pessoas. Repetiu a dose, para músicos e bandas de diversas cenas, entre eles Natiruts, Criolo, Major Lazer, entre outros.

Com sua sensibilidade musical e repertório inigualável, o DJ mescla pop/rock, indie/rock, hip-hop, clássicos dos anos 80 e 90, além de uma pitada de música brasileira. O Baile do Zeh Pretim é formado pela crew: DJ Zeh Pretim, DJ Zé do Roque e DJ Rapha Lima, além de muitas outras atrações.

Serviço

Local: BR-153, km 13, Aparecida de Goiânia

Open Bar Premim: Wisk e vodka importados, cerveja, energético, água-de-coco, sucos e refrigerantes, água e diversas surpresas

Ingressos: (primeiro lote) sócios do Country Clube terão valor diferenciado: masculino R$ 220 / feminino R$ 170. Demais convidados: masculino R$ 250 / feminino R$ 200

Locais de vendas: Sócios: Sedes Urbana e Campestre do Clube. Não sócios: Dot Bueno Residence (rua T-37; Qd.120; Lt.12/13 ( ao lado da academia Athletics)

Contato: (62) 8117-0590