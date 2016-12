Festa sertaneja na Villa Mix

Basileu França abre inscrições para curso - A área de dança do Itego em Artes Basileu França está com inscrições abertas para o curso intensivo de verão para aperfeiçoamento em balé na metodologia vaganova. O curso será realizado entre os dias 10 e 21 de janeiro e conta com a participação de professores renomados, como o russo Vladimir Rybyakov, que dança desde os 10 anos, na Vaganova Ballet Academy e participou de turnês pela Europa, Ásia, e Américas, e a professora Ady Addour, que foi bailarina do American Ballet O método vaganova é originário da escola russa de balé e destaca a elegância do intérprete, valorizando o aspecto artístico da dança. Inscrições pelo site www.dancabasileufranca.org e, a partir do dia 9 de janeiro, na secretaria do Basileu (Av. Universitária, nº 1750, St. Universitário). O valor para o público em geral é de R$ 250 para uma semana e R$ 500 para duas semanas de curso.

Hoje é dia de festa sertaneja na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Quem quer curtir um agito, já pode anotar na agenda o esquenta para o réveillon.

Quem comanda a balada é o cantor e compositor Thales Lessa. O músico não canta sozinho e recebe convidados ilustres como Humberto & Ronaldo e Rafaela Miranda. A festa conta ainda com discotecagem do DJ Rafael Ramalho.

Natural de Nova Ponte, Minas Gerais, Thales Lessa mudou-se para Goiânia para alavancar a carreira profissional. Thales começou como compositor e é dono de sucessos famosos cantados por outros artistas, como Só Vou Beber mais Hoje e Hoje eu Sonhei com Você, ambas gravadas por Humberto & Ronaldo, Caso Indefinido, um hit na voz de Cristiano Araújo, Você não me Conhece, de Gusttavo Lima, Tá Namorando e me Querendo e Nossa Turma, as duas gravadas por Henrique & Juliano, Na Horizontal, sucesso com Lucas Lucco. Além outras canções que rodaram o País interpretadas por Thaeme & Thiago (Vou Dar o nó em Você), Bruninho & Davi (Somei), Fred & Gustavo (Tira o Copo da minha Mão), entre outras.

Há três anos em carreira solo, Thales Lessa tem feito sucesso com suas novas composições, como Meu Ponto Fraco, Não Deixa Eu Beber e Hoje Eu Tô Delícia.

A Villa Mix fica na Av. 136 Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Férias

Atrações no Sesc Goiânia para crianças

As unidades do Sesc Universitário e Sesc Faiçalville prepararam atrações para férias escolares.

No Sesc Universitário, crianças de 7 a 10 anos vão poder se divertir com a programação variada com jogos e brincadeiras tradicionais, gincanas, trabalhos manuais, jogos de salão, recreação esportiva, recreação artística e aquática, high jump, parede de escalada, de 9 a 13 de janeiro, das 8 às 17 horas. Valor de R$120 para os dependentes de comerciários.

Já no Sesc Faiçalville, do dia 4 a 6 de janeiro, acontecerá o Vem Brincar no Sesc com brincadeiras tradicionais, jogos de salão, oficinas e brincadeiras de rua. As vagas são limitadas e os valores dependem da idade das crianças. Mais informações: 3522-6199.

Lazer

Passeio no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Quem gosta de curtir o espaço do Centro Cultural Oscar Niemeyer pode aproveitar o livre acesso na Esplanada Cultural Juscelino Kubitschek.

Passeios de skate, patins e outras atividades de lazer, por exceção do uso de bicicleta adulta, podem ser feitas no espaço todos os dias. A entrada pela Avenida Jamel Cecílio (saída para GO-020) permanece aberta 24 horas, mas o estacionamento (acesso local pela parte de trás do centro cultural) funciona das 8 às 20 horas. GO-020, km 0, saída para Bela Vista.

Artes plásticas

Sagrada Família recebe presépio italiano

A Paróquia Sagrada Família recebe até o dia 2 de fevereiro o famoso presépio montado pelo artista plástico italiano Francesco Artese na Praça São Pedro no Vaticano no Natal de 2012. No ano seguinte a estrutura esteve na capital durante o Show de Natal da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) na Praça Cívica.

A obra foi visitada por mais de 2 milhões de pessoas, incluindo o papa Bento XVI, e reproduz a cidade de Matera, que fica a cerca de 450 quilômetros ao sul de Roma, no ano de 1950, instituída patrimônio da humanidade pela Unesco.

A igreja adaptou o seu altar para receber o presépio que tem mais de 100 imagens de terracota com peças feitas à mão. Francesco Artese já levou suas obras para diversas cidades italianas, Nova York, Israel, Finlândia e Argentina.

Na sexta-feira, d. Washington Cruz celebra uma missa, às 19h30. A entrada é gratuita. Rua C-14, nº 155, Vila Canaã. Mais informações: 3942-4267.