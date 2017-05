O final de semana será agitado em Goiânia com a festa Sedna Weekend, em comemoração ao primeiro aniversário da Sedna Lounge, no Setor Marista. A partir das 23h de sexta-feira (5), quem comanda o setlist da festa é Royal Inc., Leilah Moreno e Pacheco.

No sábado (6), a festa continua no mesmo horário, com os DJs Vinne e Jet Lag Music, a mais nova sensação do cenário da música eletrônica.

Serviço

Ingresso: R$ 40,00 feminino e R$ 80,00 masculino

Informações: (62) 9 8178-0025