Festa no parque

O significado do Parque Mutirama para Cláudia Fernandez, 33 anos, é tão grande que ela resgata as memórias para apresentar ao filho mais novo, Artur, de 2 anos. Em junho do ano passado o menino ganhou uma festa de aniversário feita no gramado quase em frente à Vila dos Dinossauros. Assim, a fotógrafa segue o caminho dos pais, que abriram para então menina Cláudia a possibilidade de se conectar com o parque, coroar o Autorama como seu brinquedo preferido e criar laços afetivos com o local.

Quando criança, ela ia com os irmãos mais novos, Leonardo e Junior Fernandes. Depois de adulta, começou a levar os filhos Guilherme, 18 anos, e Gustavo, 15 anos. Uma pausa de dez anos nas visitas ao Mutirama fizeram Cláudia ter vontade de rever o local e reviver os sentimentos da infância. Foi aí que decidiu comemorar o segundo aniversário de Artur no “melhor lugar do mundo”.

Ela conta que levou um susto ao chegar no parque. “Está tudo mais bonito e organizado, mas realmente os brinquedos são muito precários”, observa. O autorama da menina continua lá, mas a volta ao mundo não é tão encantadora e o percurso que visita os cinco continentes anda pedindo socorro.