Festa na piscina agita final de semana em hostel no Setor Bueno

O calor que está fazendo nesses últimos dias está fora do comum e nada melhor que se refrescar em uma piscina e ainda aproveitar uma festa com o ritmo do verão, o axé. Assim será a festa "TropiCAOS", a partir das 14h desde sábado (11), no Hostel 7, no Setor Bueno, em Goiânia.

A pool party terá além do embalo do axé dos anos 90, muito funk e brasilidades para ninguém ficar parado.

Já no bar serão comercializados vários tipos de bebida, como drinks Fiu Fiu, cerveja, catuaba, vodca com suco, refrigerante e água, e para matar a fome, crepes franceses.

Serviço

TropiCaos

Horário: 14h às 22h

Local: Hostel 7 – Av. T-02, Setor Bueno.

Entrada: R$ 5