Festa da Fantasia agita turistas e moradores de Goiânia durante 10 horas

Às 23h de sábado (8) a entrada para a 22ª edição da Festa da Fantasia foi liberada para as primeiras pessoas, que eram recebidas em um salão vermelho imponente com dançarinos vestidos a caráter.

O acesso para a “ferveção” era feito por um túnel de luzes, onde no final à esquerda ficavam os sanitários, salões de beleza e massagistas e do lado direito, o palco grandioso e tecnológico a céu aberto iluminado por uma linda lua, e nas laterais cobertas bares, ilhas gastronômicas, mesas e sofás para o descanso (muito útil e concorridíssimo com o passar das horas).

“É a melhor festa de Goiás. Venho desde o ano 2000”, disse a pedagoga Marcielly Rodrigues, 29 anos, que estava vestida de marinheira.

O line-up foi formado por Make U Sweet, Jet Lag, Sr. Smith, Lui Torcatto, The Drunks, Jorge Pyerre, André Pulse e Renato Borges, que embalaram a festa durante cerca de 10 horas com muita animação. Entre algumas apresentações, muitos fogos de artificio, onde o público animado brincava “Feliz ano novo” ou “já estamos em 2018”.

“Essa edição superou a do ano passado. Está muito bonita”, falou a técnica de enfermagem, Lêda de Castro, de 37 anos, vestida de Robin Hood, e que já está em sua 15ª Festa da Fantasia.

O que chamava atenção na festa também era o alto número de turistas presentes: brasilienses, cariocas e nordestinos principalmente. “Vim de Salvador com os meus amigos só para a festa. Não conhecia Goiânia. Fiquei impressionado com a superestrutura e o serviço. Ano que vem estou aqui de volta certeza”, contou o advogado Thiago Terra, 31 anos e fantasiado de “picoleiro” da Bahia.

Um dos pontos fortes do evento, muito elogiado pela maioria dos presentes, foi o acesso ao local e a logística. “Para chegar à festa está muito melhor do que na edição passada. Não peguei nenhum congestionamento, como aconteceu em 2016, e ainda foi muito fácil para estacionar”, disse satisfeito o “motoqueiro fantasma” Bruno Katsuo, 34 anos.

Com o passar dos anos, a impressão que fica é que o público está mais exigente com suas fantasias e consequentemente com as criações. Nesta edição teve gente que nem sabia o nome da fantasia que tinha criado. “Ah é uma fantasia surreal”, explicou o cirurgião dentista Edgar Nunes de Miranda, 29 anos, do alto do seu sapato brilhante com um salto de 20 cm.

Confira fotos da festa e de fantasias que se destacaram na multidão: