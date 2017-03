Festa ao estilo texano terá shows, comidas exóticas e bebida à vontade

A primeira edição da festa "APorca" acontece no sábado (18), na Ruína Imperial, em Goiânia. O projeto foi idealizado pela empresária Fabrícia Calixto, em parceria com o Coletivo Centopeia.

A festa vai unir gastronomia, bebidas e música em um local com cenografia e decoração temática. Com inspirações no estilo texano, o evento reúne tudo isso ao som do country, sertanejo, rock, folk e house music.

São 24 chefs convidados para cuidar da alimentação dos presentes, entre eles: Berlota Joaquina, ganhadora do BBQ Brasil, Mario Portela, Patricia Garcia, Fabrina Cunha, Bruno Silva, André Barros, Emiliana Azambuja, João Delpupo, Luiz Fiori, Moema Machado, Pedro Melo, Rodrigo de Melo, Tati Mendes e Thiago Miguel.

Além de vários tipos de carnes na brasa como angus picanha, t-bone, ancho, fraldinha, haverá boi no rolete, carnes exóticas como jacaré e javaporco, brisquet, pulled pork e tacos ao pastor, além de pratos vegetarianos, hambúrgueres, linguiças e sobremesas na brasa.

As bebidas incluem cerveja Budweiser, uísque Jameson e vodca Absolut, Red Bull e espumante Mumm.

Local inédito

Para trazer o Texas para dentro de Goiânia o local escolhido é a Ruína Imperial, uma antiga fábrica desativada. São 2.300m² que serão exclusivamente preparados e decorados para receber os convidados d'APorca. A equipe de decoradores e arquitetos pensou em cada detalhe: do feno à madeira, do conforto à higiene, da diversão ao serviço impecável. Tudo isso em uma localização a poucos minutos dos principais bairros da capital.

Diversão

Além do cardápio de bebidas e comidas, APorca terá várias atrações ao longo do dia com country, sertanejo, rock, folk e house music.

As atrações são as bandas Redfox [SP], Shotgun Wives e Versário, além das duplas Rafael e Rondinelli, Ivan e Alexandre, a cantora Ana Cláudia e os DJ´s Vinícius Morais e Fabrício Nobre.

Relação completa dos chefs convidados:

Adeyc Borges

André Barros

Berlota Joaquina

Bethy Alves

Bianca Borges

Bruno Silva

Emiliana Azambuja

Fabrina Cunha

Helvécio Maciel

Jed Dias

João Delpupo

Juliana Barroso

Luiz Fiori

Mario Portella

Marco Soares

Moema Machado

Patricia Garcia

Patricia Miotto

Pedro Melo

Rafael Franz

Rodrigo de Melo

Rodrigo Leão

Tati Mendes

Thiago Miguel

Estações:

Tacos ao Pastor + Pulled pork + Brisket

Grelhados Angus Picanha + TBone + Ancho

Costela + Tomahawk

Boi no rolete + pão na brasa

Doces Regionais + brownie na brasa

Hamburguer bovino + pernil suíno + fraldinha

Jacaré defumado

Javaporco + Pernil de cordeiro + cupim

Legumes grelhados + batata na brasa + varal de coxa de peru e galeto

Varal de Linguiças + milho e seus encantos

Tachada

Serviço:

APorca

Data: 18 de março (sábado)

Horário: A partir das 13 horas

Local: Ruína Imperial – Rua C-102, Quadra 206, Setor Sudoeste

Ingressos:

Feminino - Lote Oficial 1 - R$ 350,00

Masculino - Lote Oficial 1 - R$ 400,00

Informações: www.aporca.com.br