Festa Óscar já tem data definida para acontecer em Goiânia

A quarta edição da Festa Óscar será no dia 10 de junho, sábado, em local a ser definido, em Goiânia. Para este ano, o idealizador e produtor do evento, Oscar Martins, viajou para vários lugares do mundo em busca de referências e novidades.

Para alcançar com o máximo de precisão um determinado público e limitar a festa apenas para amigos, essa edição vai contar novamente com uma plataforma em que apenas e-mails pré-selecionados por Oscar Martins recebam uma autorização de compra de ingresso. Após a aquisição do convite, o convidado pôde compartilhar essa autorização de compra com mais dois amigos e assim sucessivamente.

A organização não divulga as atrações musicais.