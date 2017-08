Fernando Manso faz show com composições suaves em voz e violão

O cantor Fernando Manso conduz o show neste sábado, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. Com cerca de oito anos de carreira, o cantor comanda a noite da casa com músicas autorais em apresentação de voz e violão. O início de sua carreira se deu através do projeto Segunda Aberta, em 2008, do produtor cultural Carlos Brandão. O projeto ressaltava os novos nomes da MPB feita no Estado, no Centro de Cultura Goiânia Ouro. O autor do EP Abaixo do Nó tem como referências nacionais os músicos Léo Ramos, Leandro Léo, Maria Gadú, Maglore, Cícero, Tiago Iorc e Bruna Mendez, e entre os cantores internacionais John Mayer. Couvert artístico: R$ 10. Rua 115, qd. F43-A, lt. 214, nº 1684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.