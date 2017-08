Fernanda Takai: De volta para o futuro

“Daqui pro futuro falta só um piscar.” Passou rápido desde a última vez que a vocalista Fernanda Takai e o Pato Fu tocaram a música A Verdade sobre o Tempo pela primeira vez no palco do Goiânia Noise Festival, há dez anos. Os mineiros retornam a Goiânia no Jaó Music Hall com a turnê do disco Não Pare pra Pensar (2014), décimo álbum do grupo, em apresentação hoje no encerramento do segundo dia do evento goiano de rock independente. O show também celebra 25 anos de carreira da banda em uma trajetória com dez discos de estúdio, dois ao vivo, cinco DVDs e mais de 30 singles. Formada por, além de Fernanda, John Ulhoa (guitarrista), Ricardo Koctus (baixo e voz), Lulu Camargo (teclados e arranjos) e Glauco Mendes (bateria) – substituto de Xande Tamietti, que saiu da banda em 2014 para se dedicar a projetos pessoais –, o Pato Fu não vai parar. O próximo projeto deve sair ainda neste segundo semestre. Após sete anos do primeiro, a banda está em fase final de lançar o álbum Música de Brinquedo 2, uma continuação do primeiro disco que conquistou o Disco de Ouro, em 2011, e o Grammy Latino. “Fizemos mais uma seleção de canções pop adultas com arranjos de brinquedo e outras coisinhas que fazem barulho”, conta Fernanda ao POPULAR. Na conversa, a cantora também falou sobre a longevidade do grupo, citou o disco preferido do Pato e os dois shows mais emblemáticos.

Qual o CD do Pato Fu você mais gosta nesses 25 anos?

O meu preferido é o Ruído Rosa, de 2001. Ele mescla bem nosso lado mais pesado com belas canções pop. Tivemos a experiência de mixá-lo em Londres, o que foi ótimo para estar perto de algumas de nossas referências sonoras – estúdios, artistas e engenheiros de som.

E o show mais marcante da carreira do Pato Fu nessas duas décadas e meia?

Poderia citar dois. O primeiro foi o Hollywood Rock de 1996, quando abrimos para as bandas Supergrass, The Cure e The Smashing Pumpkins, e o Rock In Rio de 2001, quando abrimos para o Oasis e Guns N’ Roses. Tivemos muita visibilidade no Brasil e fora dele.

Qual o segredo da longevidade do Pato Fu?

Acredito que relações de longo prazo só sobrevivem se a gente se conhece muito bem, admira as qualidades uns dos outros e sabe conviver com as chatices de cada um. Não é simples, mas, quando existe um objetivo comum e o momento de tocar junto e produzir novas canções ainda nos traz boas sensações, temos de tornar isso sempre viável. Viver de música não é fácil, a gente se considera sobrevivente em todos os sentidos.

Os trabalhos paralelos de cada músico colaboraram para a criatividade do grupo?

Claro. Quando cada um de nós experimenta tocar e criar com outras pessoas, percebe como a nossa escola de ter uma banda nos ensinou sobre coletividade, respeito às opiniões e como usar ingredientes diferentes dos nossos para fazer boas receitas musicais.

Qual a grande diferença no cenário da música atual para o ano de 1992, quando vocês surgiram?

Sem dúvida, é a existência da internet hoje, com suas conexões rápidas, que faz as coisas circularem no mundo inteiro num piscar de olhos. Nosso trabalho era bem vintage: carta, fita K7, zines em fotocópia. Já havia muita diversidade de estilos e bandas, mas televisão e rádio eram decisivos para um artista ir pra frente ou não. De certa forma, os meios impressos sempre foram mais democráticos, pois escreviam sobre as novidades do mercado enquanto o próprio mercado era excludente.

Como vocês conseguiram fazer sucesso sem ter de se mudar para o eixo Rio-São Paulo, o que é muito comum hoje?

Há muito tempo se acredita que é preciso estar no Rio ou em São Paulo para deslanchar uma carreira. Na época do Clube da Esquina, quase todos foram para o Rio, muitos da cena do Mangue Beat foram pra São Paulo, gaúchos também subiram ao eixo. A geração pop rock anos 90 de Belo Horizonte ficou toda em casa. A gente ia e vinha. Sempre acreditamos que ter uma base na terra de origem era melhor do que morar mal com um cronômetro marcando a hora de dar certo em outras terras. Acho que isso foi o suficiente.

Quais os próximos projetos do Pato Fu?

Estamos prestes a lançar o Música de Brinquedo 2, após sete anos do primeiro. Fizemos mais uma seleção de canções pop adultas com arranjos de brinquedo e outras coisinhas que fazem barulho. Deve render uma turnê tão divertida como a primeira. Enquanto isso seguimos com os projetos solo e fazendo o Pato Fu grande também.

