Fernanda Lima responde comentários de Silvio Santos: 'Por que não te calas?'

Durante entrevista ao Pânico na Band, que foi ao ar no último domingo, 30, Fernanda Lima rebateu comentários de Silvio Santos sobre seu corpo.



No início de julho, o apresentador disse, durante seu programa, que a apresentadora é "magrela, muito magra", e disse que com ela "não tem amor nem sexo", fazendo alusão ao programa que ela apresentava na Globo. "Quem gosta de osso é cachorro", completou Silvio.



Questionada por Christian Pior sobre sua opinião acerca do comentário de Silvio, Fernanda respondeu: "Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo, mas, nesse quesito, eu perguntaria: 'Silvio, por que não te calas?'".



Os repórteres do Pânico ainda perguntaram como estava Eduardo Sterblitch, que agora faz parte do PopStar, programa apresentado por Fernanda. "Ele está ótimo", disse ela.