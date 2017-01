Fernanda Gentil pede amor 'sem cor, raça ou gênero' em 2017 e comentários homofóbicos chocam

Na virada do ano vários famosos postaram fotos da chegada de 2017. Com Fernanda Gentil não foi diferente. A apresentadora publicou uma imagem no Instagram na tarde deste sábado (31), onde aparecia ao lado da namorada, a jornalista Priscila Montandon, com quem assumiu namoro no final de setembro deste ano.

Na legenda, Gentil disse: "Em 2017. Só amem. Sem cor, sem raça, só amem. Muito. E assim teremos um mundo melhor - o meu tá lindo, colorido e feliz. Obrigada, 2016.".

A pauta foi assunto da sessão de entretenimento do site UOL. O problema aconteceu no momento em que comentários homofóbicos foram postados na página do Facebook do veículo após a publicação.

Confira alguns:

"Então , quando Deus criou Eva e Adão eram casal e não pares , ele não criou homem com homem , mulher com mulher , travesti com homem , nada disso sabe por quê ? Por que pares não reproduzem , casal sim !"

"Lindas não tenho nada contra..só não vai querer adotar uma criança inocente para presenciar isso, e ela crescer sem saber qual das duas é o pai..cada um faz a loucura que quiser na vida, mas deixem as crianças fora disso."

"Feliz ano novo sapatona desejo q 2017 apareça um kid bengala ora vcs 2 criar vergonha na cara.." Um rapaz insultou o casal.

E em meio a todas ofensas, algumas pessoas saiam a favor do casal, defendendo-as.

"Não entendo como tem pessoas q se incomodam tanto com a vida alheia... Dexa as gay ser gay, dexa o trans ser trans e por fim deixa o povo ser feliz!!!"

"Deus criou homens e mulheres: quem cada um resolve amar é problema de cada um."

"Quem vem comentar aqui pagando de moralista do certo ou errado, p/ mim é frustrado. Não aguenta a felicidade alheia, e mt menos uma reportagem que expõe o amor verdadeiro. O pensamento pode ser variado, pode ser diversificado, mas ninguém tem direito de julgar ninguém.Enfie a língua de vocês na orelha, quietinhos e batam palmas. O amor venceu!"