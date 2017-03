Fernanda Abreu vai se apresentar no Rock in Rio

A cantora Fernanda Abreu foi confirmada nesta terça-feira, 28, como atração do Rock in Rio 2017. Ela irá se apresentar no primeiro dia do festival no Palco Sunset, no dia 15 de setembro

Símbolo do pop carioca, Fernanda Abreu, 55, voltou à cena musical depois de um hiato de quase 10 anos com Amor Geral (2016), oitavo álbum da carreira solo, iniciada em 1990. O trabalho traz 10 músicas dançantes bem no estilo da pop funk carioca - ritmo defendido pela cantora e compositora desde a explosão do gênero na década de 90.

Fernanda não apresentava repertório inédito desde Na Paz (2004), e já prepara mais dois CD's e um compilado online de sua trajetória musical. A cantora carioca foi integrante da Blitz na década de 80, banda que invadiu a praia da MPB no verão de 1982, reforçando o pop-rock brasileiro.

Nomes como João Donato, Karol Conka, Blitz, Johnny Hooker, Liniker, Nação Zumbi e Ney Matogrosso também já foram anunciados no Palco Sunset. Aerosmith, Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi e Billy Idol e The Who, atrações internacionais, vão se apresentar no Palco Mundo. A venda geral de ingressos para o Rock in Rio começa na semana que vem, no dia 6 de abril.