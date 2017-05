Fenômeno na internet, ‘Plutão Já Foi Planeta’ faz pedido para produção do Bananada: ‘chama a gente’

Vice-campeã do SuperStar, reality show da Rede Globo, em 2016, “Plutão Já foi Planeta” virou um fenômeno na internet com músicas autorais que misturam MPB e soft rock. Na última sexta-feira (12), a banda de Natal, capital do Rio Grande do Norte, se apresentou no Festival Bananada, figurando entre uma das atrações mais aguardadas da edição de 2017 do evento.

A empolgação dos fãs durante toda a apresentação chamou a atenção de quem se aproximava do Palco Slap. Diversas pessoas se aglomeraram ao redor do espaço para conhecer a banda de vozes marcantes e canções cheias de boas vibrações.

Gustavo Arruda, Vitória de Santi, Nuno Campos (Sapulha), Natália Noronha e Khalil Oliveira, integrantes do “Plutão Já Foi Planeta” se soltaram ainda mais no palco, transformando a apresentação de poucos minutos em uma das maiores supresas da noite.

Segundos após o show uma fila gigantesca se formou atrás do palco por fãs e curiosos que queriam conhecer um pouco mais sobre o grupo de nome peculiar. Sem esconder a ansiedade em conhecer “a galera do show”, como cita o vocalista e guitarrista Gustavo Arruda sobre o público, o “Plutão Já Foi Planeta” conversou o POPULAR sobre carreira e o momento único criado entre banda, da receptividade considerada uma supresa também pelos integrantes e o desejo formado, ainda quando estavam no palco, de voltarem mais vezes à Goiânia.

Confira:

Essa foi a primeira vez de vocês em Goiânia. Como avaliam a experiência e, claro, o que acharam do público daqui?

Gustavo Arruda - A gente estava com muita expectativa pelo Festival e foi exatamente o que esperavámos. A galera animada, foi maravilho. Bananada e Goiânia são legais para ‘caramba’ (sic).

O Bananada é um dos principais festivais do Estado, maior de música indepedente do País e com grande apelo também em outros países da América Latina. Vocês já conheciam? E como foi figurar entre os grandes nomes da noite, uma vez que a banda é relativamente nova?

Natália Noronha - Já ouviamos falar há muito tempo sobre o Bananada. Toda a galera que toca sabe sobre o Festival e fala tão bem quem que tínhamos a vontade vir e participar. É muito legal poder estar aqui e fazer parte disso tudo. Tem muita banda de todo canto do País e a possibilidade de interagir com elas. O público de Goiânia também é muito bom, recebe muito bem a música autoral. Estamos muito felizes em fazer parte da história do Bananada. Esperamos voltar mais vezes.

Você se tornaram fenômeno na internet por causa do SuperStar - ainda que não tenham vencido. O programa continua a influenciar a carreira de vocês?

Sapulha - A exposição que tivemos no programa foi essencial para que a banda possa fazer o que estamos fazendo agora, como rodar o País todo. Se não fosse o programa, pelo menos nesse momento, isso não seria possível. Somos muito gratos ao que aconteceu e ciente da importância do programa para o que está acontecendo agora.

A banda teve início em 2013, é relativamente jovem e vocês também são bem jovens. Ainda assim, é possível perceber um carinho muito grande do público, que ficou perceptível durante o show. Havia crianças, jovens, adultos, pais e filhos cantando, dançando e curtindo muito a apresentação. Ao que vocês atribuem o sucesso feito entre pessoas de diferentes faixas etárias?

Gustavo Arruda - É muito isso mesmo, eu senti isso em cima do palco. Uma energia de um público com pessoas muito novas cantando e um homem mais velho, acima dos seus 40 anos, abraçado com uma mulher, cantando. Eu não sei se a gente pode dizer o que é, mas acho que é uma característica da música de quebrar barreiras. Não tem idade quando você sente a música, você se identifica, vai para o show e quer cantar junto.

Sapulha - A gente sempre fez música com coração. Acho que esse carinho sempre veio dessa sinceridade. Fazemos com coração e a resposta vem de maneira espontânea. É algo muito subjetivo.

Algum plano de voltar à Goiânia em breve?

Natália Noronha - O show é curtinho... Deixou um gostinho de quero mais. Na verdade, nós já viemos com vontade tocar de novo. De estar aqui no Bananada no próximo ano. Então, fica a dica para a produção: chama a gente de novo!

Vitória de Santi - Chama a gente, Bananada!

Sapulha - Chama a gente, Fabrício!

Gustavo Arruda - Por favor, queremos fazer o show completo.

Quais são os planos para o fim desse semestre e para o próximo?

Sapulha - Acabamos de lançar o segundo disco “A Última Palavra Feche a Porta”. Gostaria muito que as pessoas ouvissem e que nosso trabalho se amplificasse por esse Brasil todo e, dessa maneira, fossemos tocar em mais cidades e que em todos os lugares as pessoas cantassem as músicas, como aconteceu hoje.

Gustavo Arruda - Que elas ouvissem e sentissem nossa música. Tenho que agradecer também todo esse carinho, em todos os lugares que vamos, que é muito importante para gente. O público não sabe o bem que eles fazem, a felicidade que a gente sente quando está no palco, de ver as boquinhas abrindo e cantando as músicas. Fica essa mensagem: vamos cantar e ouvir mais músicas novas. Tem muita coisa rolando. Muito obrigado, Goiânia.