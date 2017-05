Feliz 25 de maio: Dia da Toalha ou do Orgulho Nerd!

O orgulho de ser um NerdNa contramão do preconceito que ainda existe em alguns ambientes, os chamados nerds ou geeks têm papel fundamental em uma das áreas estratégicas do Pagar.me.Já imaginou um ambiente de trabalho em que há jovens recém-saídos da escola, trabalhando lado a lado com colegas na faixa dos 40? Um local em que todos sabem o que é Phyton, NodeJS, PHP e Javascript? Este lugar estará em festa nesta quinta-feira, dia 25 de maio. É a área dos desenvolvedores, da empresa Pagar.me: a maior concentração de Nerds dessa companhia jovem, com cerca um terço dos 150 funcionários totais.

O Dia do Orgulho Nerd foi criado para defender o direito de todos de ser um nerd, sem sofrer com olhares estranhos. A data mundial homenageia o dia da estreia do primeiro filme da saga StarWars, em 1977 e também o autor Douglas Adams, que escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias. Não é preciso ser gênio para ser nerd, mas no Pagar.me a maior parte dos Devs é bastante curiosa:

"Pelo que observo aqui dentro, a maioria aprendeu a programar explorando situações onde programar era a melhor saída, seja rodando sua própria versão de um jogo ou criando um website para a imobiliária de um tio. Tudo de maneira bem autodidata" comenta Allan Jorge, também um Dev que hoje trabalha recrutando este pessoal para o time.

DE NERD PARA NERD

Além dos geeks e nerds que circulam pelos nos corredores do Pagar.me a empresa também tem uma série de clientes identificados com a temática! Pelo menos dois deles aproveitaram a data comemorativa para fazer promoções muito especiais.

O site Geekwish irá colocar uma série de produtos "tipicamente Nerds" em promoção com um atrativo a mais: frete grátis para pedidos acima de R$150,00, para todo o Brasil. E os fãs de adesivos podem contar com ofertas do NerdStickers, outro e-commerce do nicho que irá oferecer descontos de até 50% nos produtos avulsos.

SOBRE O PAGAR.MEO

