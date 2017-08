Felipe Araújo: “Tudo que for positivo para minha carreira vou absorver”

O primeiro DVD da sua carreira já chega com alguns sucessos, caso da música A Mala é Falsa. Por que você acha que a letra caiu no gosto do público?

É uma música que tem sacada legal e o público se identificou com a história de fingir que está fazendo as malas para ir embora. Na letra, existe um drama para apimentar a relação. Outra coisa que colaborou foi a melodia simples.

Como você conseguiu reunir nomes no seu DVD como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano, Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano?

Fiquei feliz por ter recebido tanta gente de peso no meu DVD e são amigos também. Foi algo natural e todos fizeram questão de participar e de ajudar. No primeiro contato todos aceitaram e falaram que não podiam ficar de fora do disco.

Seu pai é muito presente na sua carreira, assim como ele era com o Cristiano?

Ele está em todos os meus shows, é o meu braço direito e esquerdo. Me ajuda e me apoia. A participação dele na minha carreira faz toda diferença. É um conselheiro. Quando percebe que estou dando escorregada, me coloca no caminho certo novamente. Muito bom ter ele do meu lado para me dá dicas.

Você gravou a canção Perdeu o Cara Errado no DVD, que fez parte do repertório do Cristiano. Apesar de ser composição sua, foi difícil gravar?

Difícil demais. Foi o momento mais emocionante da gravação do DVD. Fiquei emocionado. Não foi de tristeza, mas de uma sensação de que o Cristiano Araújo estava acompanhando tudo do meu lado. Senti uma energia muito boa naquele dia.

Você gravaria músicas do Cristiano Araújo?

Não. Não gosto de vincular as coisas. Tenho que fazer a minha história e com minhas músicas. Tenho que vencer com meu trabalho. Talvez mais na frente para não deixar que as músicas dele caiam no esquecimento posso fazer isso, mas agora não gostaria para não parecer que estou tirando vantagem de alguma coisa.

Como você lida com as comparações com seu irmão?

Não me importo. Tudo que for positivo para minha carreira vou absorver. Aquilo que for negativo entra em um ouvido e sai no outro. Meu foco é fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e não dou importância ao que não acrescenta.

Qual expectativa para a primeira turnê internacional?

Estou muito feliz e contente por saber que minha música está me levando para lugares que nunca pensei que tocaria um dia. Vou tocar mais uma vez no maior rodeio do mundo, Barretos. É a segunda vez. Minha estreia foi no ano passado

Em setembro você completa dois anos de carreira solo. Qual avaliação do período?

Estou feliz porque as coisas aconteceram rápido. Gravei um EP em 2015 e um DVD no ano seguinte com participações especiais. Do projeto a música A Mala É Falsa tocou nas rádios de todo o Brasil. Agora minha primeira turnê internacional nos EUA. Se eu fizer um balanço só tenho que agradecer porque sempre sonhei com isso.