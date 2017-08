Feira de livros infantis em Goiânia conta com mais de mil títulos

Até o dia 10 de setembro as crianças podem se esbaldar com mais de mil livros disponíveis por um preço acessível na feira de livros Letrinha, que acontece no Flamboyant Shopping Center, em Goiânia.

Além da diversidade em títulos, o evento conta com uma programação cultural variada nos finais de semana, com pockets show, contadores de histórias, caricaturistas, recitais poéticos, sessões de autógrafos com autores renomados, teatro de fantoches e oficinas devem movimentar o evento.



Serviço:

Horário: Segunda a sábado das 10 às 22h / Domingos e feriados das 14 às 20h.

Local: Atrium - Piso 2