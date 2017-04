Fazendo 10 anos e com bares de Aparecida, Comida di Buteco inicia sexta com pratos de até R$ 25,90

Apreciadores de comidas típicas de boteco podem começar a contagem regressiva para a 10ª edição do Comida di Buteco. O concurso será realizado de 14 de abril a 14 de maio de 2017 com participação inédita de bares de Aparecida de Goiânia.

Os donos dos 39 estabelecimentos inscritos tiveram de criar o petisco com algum cereal na receita, seguindo a temática do ano.

O concurso visa transformar vidas através da cozinha de raiz e estimular os pequenos estabelecimentos às novas criações, cumprindo um importante papel de fomento à cultura gastronômica de boteco.

O boteco vencedor de Goiás será divulgado na festa Saideira, que acontece no dia 29 de maio. O campeão também participará da etapa nacional para eleger o melhor o boteco do Brasil, entre todos os ganhadores dos Estados participantes.

Dinâmica do concurso

Cada estabelecimento participante cria um tira-gosto para concorrer. O público e um corpo de jurados visitam os botecos para provar e votar. A média entre os quesitos avaliados garante o resultado da premiação. São avaliados, de 1 a 10, o tira-gosto (70% da pontuação), o atendimento (10%), a higiene do local (10%) e a temperatura da bebida servida (10%). O voto do júri vale 50% e do público 50%. O Instituto de Pesquisas Vox Populi é o responsável pela apuração dos votos nas 20 cidades e também do 1º Campeão Nacional.

Perfil dos botecos escolhidos

Para participar do concurso, o boteco deve ser administrado pelo proprietário, obrigatoriamente; sua história e seu dia a dia comungam com a identidade do dono, que na maioria das vezes conta com a força de trabalho de mais pessoas da sua família.

O boteco espontâneo não faz parte de uma rede ou franquia de marca. Em 2017, pelo segundo ano consecutivo, os petiscos terão o preço máximo de R$ 25,90, desafiando os botecos a serem criativos e acessíveis, não perdendo uma de suas características mais importantes: serem democráticos.

Serviço:

Concurso Comida di Buteco 2017

Período: 14 de abril a 14 de maio

Local: 39 botecos em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Mais informações: www.comidadibuteco.com.br

Botecos participantes em 2017/Petiscos concorrentes - GOIÂNIA

1. Antigo Armazém - Bolas Di Nonna (Bolas de carnes com aveia e molho 4 queijos).

Endereço: Rua 83, Nº337 Qd F14 Lt 35 - Setor Sul - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sábado, 18h à meia-noite

2. Bar da Elaine - Cestou! (Cestinha de pastel recheada com carne de sol e mandioca na manteiga com quinoa)

Endereço: Alameda P2, Nº 197, Qd P-111A, Lt 45, Setor do Funcionários - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado, 18h à meia-noite

3. Bar do Chicão - Trio Parada Dura (Trio de pastelões recheados com carne, queijo com presunto e legumes. Acompanha molho da casa)

Endereço: Rua Formosa, Nº 632 Qd. D, Lt 03, Bairro Industrial Moca - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 16h às 23h / Sábado, 10h às 17h

4. Bar do Dodô - Kiwinoa (Croquete de carne bovina, suína e frango com quinoa e catupiry)

Endereço: Rua Horizonte, Nº 160, Qd. B, Lt 8, Setor Aeroviário - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 17h à meia-noite / Sábado 11h às 18h

5. Bar do Gaúcho - Bem Bolado (Pastel de arroz integral)

Endereço: Rua 104, Nº 219, Qd. F 22, Lt. 31, Setor Sul - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado, 17h à 1h

6. Bar do Piry - Angu do Piry (Angu de milho mais firme, feito com um caldo de carne da casa, bem grelhadinho, mergulhado entre pedaços da nossa tradicional rabada desossada e seu delicioso caldo, com um toque de agrião)

Endereço: Av C-01, Qd 39, Lt 04, Nº 510, Jardim América - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta, 16h30 à 0h / Sexta 16h30 à 1h / Sábado 12h à 1h / Domingo 12h às 23h.

7. Bar du Marcelo - Cozido Du Duroc (Bisteca de porco temperada à moda casa, cozidas com molho agridoce e cerveja preta, servidas com conserva de batatas rústicas)

Endereço: Avenida Central, nº 146, Qd.O, Lt.23, Setor Castelo Branco - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sexta, 17h à 0h / Sábado 11h às 20h

8. Bar Frango do Gaúcho (NOVATO) - Chiken and Pig (Tiras de Lombo de Porco e Peito de Frango empanados com farinha de trigo e fubá de milho com acompanhamento de 2 molhos muito saborosos)

Endereço: Av. C 104 - Quadra 396 - Lote 01 - n. 1702 - Jardim América - Goiânia

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 11h30 à meia-noite

9. Bistrô Chica Doida - Surpresa do Bistrô (Bolinho de berinjela com quinoa, servido com molho à base de maionese e vinagre balsâmico)

Endereço: Av. Virgilio J Ferreira, Qd. 23, Lt. 11, Parque Flamboyant - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 17h à 0h / Sábado 11h à 0h

10. Boteco do Zé Abílio - Mini Pendrive (Mini disco de carne recheado com cream cheese e servido com creme de moranga, vinagrete e pimenta)

Endereço: Rua S-4 nº243 Qd. S19 lt 23, St. Bela Vista - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 17h as 01h / Sábado: 17h as 00h

11. Cantina do Bairro (NOVATO) - Costelinha D`avéia (Deliciosas ripinhas de costelinha assadas, banhadas no barbecue e empanadas com flocos de aveia, servida com mel picante)

Endereço: Av. Rio Branco, n.226 - Setor Urias Magalhães - Goiânia

Horário de Funcionamento: De terça a domingo, a partir das 17h

12. Captain’s Club (NOVATO) - Chumbo Trocado (Batata frita redonda com cheddar e bacon, acompanhado de molho de tomate e azeitona - frito com trigo)

Endereço: Alameda das Rosas, 1461 - lote 19 - St. Oeste - Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado, 18h até o último cliente

13. Caranha na Brasa - Trigolápia (Bolinho de Tilápia recheado com queijo prato, acompanha molho de ervas finas picantes)

Endereço: Avenida R11, Nº 57, Qd R30, Lt 11, Setor Oeste - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado, 18h30 às 23h30

14. Carne de Sol do Edu (NOVATO) - Disco do Edu (Porção de discos da famosa Carne de Sol do Edu)

Endereço: Rua Ouro Preto, Quadra 17, Lote 02, n. 413 - Jardim Ana Lúcia - Goiânia

Horário de Funcionamento: terça a sexta, 17h à 0h / Sábado, 11h à 0h / Domingo, 11h às 16h

15. Churrasquinho do Dedé - Tô no meio! (Meio de asa recheado, empanado e frito)

Endereço: Rua Dona Maria Joana, Nº 171, Qd. F14, Lt. 14, Setor Sul - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta, 17h às 23h / Sábados e domingos, 12h às 22h

16. Conversa de Boteco - Lagarto da Tia Lúcia

Endereço: Rua 143, Nº 77, Qd. Área, Lt. 01B, Setor Marista - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sábado, 17 à 1h / Domingo, 16h às 23h30

17. Costela e Cia - Salmão Disc (Disco de salmão, empanado na linhaça, recheado com cheddar e servido com geleia de pimenta)

Endereço: Avenida C-208 esq. com C-217, Qd 518, Lt 13, Jardim América - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sexta, 16h à 0h / Sábado, 10h à 0h / Domingo, 10h às 17h

18. Costelaria Rocha (NOVATO) - Croquetela (Deliciosa massa extremamente sequinha por fora, com um charme crocante que só a linhaça dourada propicia. Recheada com costela desfiada, mussarela, tomate, mix de pimentas leves, ervas e chia e servida com o molho super refrescante da casa)

Endereço: Av. C 104 - Quadra 269 - Lote 10 - Jardim América - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: 18h as 00h / Sexta: 18h a 01h / Sábado: 12h as 01h

19. Del Lest Bar - Quibang Loco! (Quibe de frango invertido em forma de coxinha: Frango por fora e quibe de frango por dentro, empanado, e recheado com mussarela e provolone)

Endereço: Avenida Industrial, Nº 389, Setor Leste Vila Nova - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta 16h à 0h / Sábado 11h às 20h

Contato: (62) 3202-4613 / 8107-9416 Sergio / 8132-7170 Marta

20. Dom Cirus - Kib`bolinho (Kibe de arroz com colorau recheado com carne moída e bolinho de arroz recheado com guariroba e cream cheese)

Endereço: Rua 229, Nº 128, Setor Coimbra - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta 16h às 22h / Sábado e domingo 11h às 21h

21. Empório Monte Líbano - Bolinho de Grão de Bico "Falafel" (Delicioso bolinho de grão de bico, vinagrete, pão sírio e o espetacular molho de Gergelim)

Endereço: Av. Pires Fernandes, Nº 151, Setor Aeroporto, Praça do Avião - Goiânia

Horário de Funcionamento: Segunda a sábado 18h às 23h

22. Gurupi (NOVATO) - Pão de queijo diferente, recheado com carne de sol desfiada

Endereço: Segunda a sexta, 16h à meia-noite

Horário de Funcionamento: Av. Esperança, 1414, Qd.18 Lt. 01, Vila Itatiaia - Goiânia

23. Jajá Drinks - Chiken Disck (Disco de peito de frango, recheado com milho e legumes orgânicos, empanado com farinha de trigo e linhaça. Servido com molho verde)

Endereço: Mercado Popular, Rua 74, Nº 329, Setor Central - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta 18h00 às 22h00

24. Limas Bar - Cúbitos (Filé de pintado recheado com catupiry, empanado na farinha de rosca. Servido com molho de maionese de arroz)

Endereço: Rua Minas Gerais, SN, Qd 50, Lt 15, Setor Urias Magalhães - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta 17h à 0h / Sábado e domingo 11h à 0h

25. Mais Beer - Um para o Outro

Endereço: Av. Lisboa esq. com Rua Málaga, Qd. 183, Lt.29, Jardim Europa - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a quinta 17h à 0h / Sexta 17h às 2h / Sábado 10h às 2h

26. Mandala Cervejaria (NOVATO) - Bons Amigos (Porção de seis mini hambúrgueres, sendo três bovinos, preparados artesanalmente, e três vegetarianos, feitos de hambúrguer de lentilha no pão australiano)

Endereço: Avenida Esperança, esquina com R5, quadra 04, lote 01, Vila Itatiaia - Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sábado, à partir das 17h30

27. Matuto Bar - Torresmo de tira com creme picante de milho

Endereço: Rua 242, Nº 190, Setor Leste Universitário

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado 18h à 01h

28. Recanto Chopp - O retorno (Kafta bovina redonda, recheada com 2 queijos, assada na brasa, acompanha salada de trigo, purê de mandioca e salada de cebola e, pra finalizar, o quarteto de molhos fantásticos da casa)

Endereço: Av. Ceará, Nº 470, Lt 08, Qd. 120, Campinas

Horário de Funcionamento: Terça a sexta, das 17h às 23h30 e sábado, das 11h às 23h30

29. Toca do Dino - Tulipas da Toca (Tulipas de frango empanadas, acompanhadas com molho picante)

Endereço: Av. Boulevard Conde dos Arcos, Nº 251, Setor Goiânia 2

Horário de Funcionamento: Terça a sexta 18h às 0h / Sábado 11h às 0h / Domingo 11h às 16h

30. Vai Tomar no Kuka Bar (NOVATO) - Bolovo (ovo de galinha cozido, envolvido com carne, bacon moído e linhaça, temperada e empanado em farinha de milho. Servido com maionese de cerveja preta)

Endereço: Rua C-30, nº 18, Setor Jardim América

Horário de Funcionamento: Terça-feira a domingo, a partir das 19h

31. Wisquinão Bar - Tuíco no Árabe (Massa de quibe com lombo de porco, recheado com mozarela, lombo moído, bacon, castanha de barú, alecrim e especiarias. Acompanha geleia de pimenta dedo de moça com hortelã)

Endereço: Rua 21, esq. 10, n.348, St. Marechal Rondon

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta 15h às 0h / Sábado 11h30 às 0h

32. Woodstock Bar - Porco Loko (Linguiça de pernil caipira com grãos de cevada asada e servida com molho especial a base de whisky. Acompanha fatias de pão francês)

Endereço: Av D, 1062 - St. Oeste

Horário de Funcionamento: Terça, quarta, quinta e domingo 19h às 02h / Sexta e sábado 19h às 04h

APARECIDA DE GOIÂNIA

33. Bistrô Casa da Dona Clara - Lombo Embriagado (Lombo suíno flambado na cachaça com melado de cana, acompanhado de mandioca ao alho e farofa de milho e bacon)

Endereço: Rua J6, qd. 76, lt.26, Mansões Paraíso, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De quarta a domingo, das 18h à meia-noite; sábado, do meio-dia à meia-noite

34. Buteco do Filhote - Tilápia Rica (Filé de Saint Peter grelhado no azeite de oliva, ricamente temperado com ervas e servido com molho de salpicão e alcaparras. Acompanha farofa de linhaça na manteiga do sertão)

Endereço: Av. Bela Vista qd. 16. lt.18 Casa 3 Parque Trindade, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 17h à meia noite. Sábado, das 11h à meia noite. Domingo, das 15h às 22h

35. Di Casa Bar - Tilápia no Ninho (450g Filé de tilápia empanado no fubá, servido no ninho de cebola à milanesa servido com ovos de codorna, molho tártaro e molho de pimenta servido à parte)

Endereço: Av. Lago dos Patos, qd. 31 lt 11. Jardim Tropical, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De terça à sexta-feira das 10h30 às 15h e das 17 à meia-noite

36. Frango Rei (NOVATO) - Disquinho da abolição (Deliciosa porção de disquinhos de feijoada recheados com couve, bacon e linguiça calabresa e disquinhos de carne suína empanados na farinha de rosca. Servido com vinagrete ao molho e pimenta)

Endereço: Av. V1 qd.51 lt. 16 esc/com rua H18. Conjunto Santa Fé, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De quarta a sexta-feira, das 16h à meia-noite. Sábado e Domingo, das 11h às 16h

37. Rancho do Alain (NOVATO) - Croqueluxo (Porção mista de isca de frango com croquetes de carne recheado de creme de milho, servido com molho especial da casa com toque de linhaça)

Endereço: Av.W1 qd. 44. lt.10 Santa Luzia, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De terça a domingo, das 14h à meia noite

38. Tapera do Paim - Mió Q Phitá (Espetinhos de Tilápia em marinada cítrica assados em brasa branda com provinha de arroz puxado no alho e tomatinho da casa)

Endereço: Av Curussá Qd 34 Lt 1 Jardim Helvécia, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: Terça a sexta das 17h à meia-noite / sáb, dom e feriado das 11h à meia-noite

39. Varanda Bar - Bolinho 41 (Deliciosa porção de bolinho de macaxeira com arroz recheado com carne de sol e catupiry acompanhado com molho de vinagrete especialidade da casa)

Endereço: Rua Campos Belos, esq Av. José Leandro da Cruz Qd. 88 Lt 17, Aparecida de Goiânia

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta das 17h às 00h // sab, dom e feriado 11h às 00h