Faroeste Cabloco e sentimentos contraditórios são temas de peças teatrais em Goiânia

Monólogo reflete sobre sentimentos contraditórios

Escrito por Miguel Jorge, o espetáculo África (foto) volta aos palcos nesta quinta-feira, às 19 horas, na Casa de Cultura Oficina3. A peça conta com direção de Alex Amaral e atuação do ator Wilker Postigo. A produção conta a história do personagem Avelino, o enfermeiro falante, e o senhor Torres, doente em estado de coma profundo. Uma explosão de emoções leva Avelino a se afastar em uma mistura de sentimentos contraditórios. O personagem cria, então, em sua imaginação uma África que só conhece por livros e fotos. O espetáculo angariou apoio por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Goiânia. O trabalho teve como ponto de partida uma composição dramatúrgica inédita no Brasil. O espectador paga o quanto quiser na apresentação. Rua Ubá, Q.24. Lt.01, Jardim Guanabara.

"Faroeste Caboclo" é tema de peça no Teatro Sesc

O Grupo de Teatro Arte & Fatos apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, a Saga de João de Santo Cristo, inspirado na música Faroeste Caboclo. A história, que se passa no sertão brasileiro, retrata a vida do protagonista, envolvido em tramas sociais e suas escolhas. O texto aborda situações históricas como preconceito, tráfico de drogas, violência, racismo, que não deixam de ser atuais. Ingresso: R$ 7 (comerciários e dependentes), R$ 8 (conveniados), R$10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Rua 15, esquina com a Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714.