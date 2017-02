Fani Pacheco engorda 15kg e brinca gravando vídeo da nova silhueta

A ex-bbb Fani Pacheco engordou 15kg em nove meses após o drama da perda de sua mãe no ano passado. Agora, a celebridade resolveu brincar com a situação e gravou um vídeo exibindo pela primeira vez a nova silhueta. Fani foi uma das sisters do Big Brother Brasil 7, e fez parte do inesquecível triângulo amoroso formado com Diego Gasques, o Alemão e Iris Stefanelli, a Siri.

No vídeo compartilhado a ex-bbb aparece de top e short e tenta vestir uma calça tamanho 40. "Você já começa malhando...", diz ela, se contorcendo para entrar na peça. Clique aqui e assista o vídeo na matéria do jornal Extra.

A brincadeira foi divulgada no Facebook como um piloto de um canal que ela pretende criar no Youtube para falar da sua nova fase. Fani mede 1,66cm e está pesando atualmente 80kg. Segundo ela, já pode se tornar uma modelo plus size.

Aos 34 anos, a ex-bbb contou em entrevista ao jornal Extra que pulou do manequim 38 para o 42 e que passou a usar roupas do tamanho G. Durante o luto, ela parou de trabalhar, deixou de frequentar a academia e mandou a dieta para o espaço, comendo "uma barra grande de chocolate por dia".