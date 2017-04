Família de Marcos posta foto com certificados após acusação de que ele não é cirurgião plástico

Na tarde desta sexta-feira (7), o jornalista Leo Dias, do jornal O Dia, publicou em seu site que o médico Marcos Harter, participante do 'Big Brother Brasil' (BBB) 17, não teria terminado a especialização em cirurgia plástica e não faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Pelo Twitter, a família do profissional respondeu a informação e postou uma foto com certificados que comprovam a realização da especialização.

A reportagem consultou o nome do médico Marcos Harter no site do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) e a especialidade/área de atuação consta como cirurgia plástica (veja abaixo).

Confira os posts com os certificados:

SBT e seus pseudo-apresentadores sendo acionados judicialmente nesse momento! Chega de inconsequentes falando absurdos impunemente! pic.twitter.com/QV7rMfdBiV — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) 7 de abril de 2017

Querem falar do jogador Marcos falem, mas NUNCA inventem coisas do profissional que ele é! Gente mesquinha, abutres que vivem de lixo! pic.twitter.com/9GMummdwsB — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) 7 de abril de 2017

Segundo algumas pessoas "cultas" só quem é membro dessas instituições é especialista! Qta falta de informação! Chega de palco, vive disso! https://t.co/MMzAO5R5fG — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) 7 de abril de 2017

Tenham um excelente final de tarde! Boa sorte na prova hj, Dr. Marcos Harter, cirurgião plástico! #TeamMarcos https://t.co/nW68ZqWcrh — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) 7 de abril de 2017