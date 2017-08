Fala, Drummond!

Seu amado Rio de Janeiro, tão cantado e decantado, origem de tantas vanguardas, de tamanho caldo cultural, dono de muitas das mais expressivas referências simbólicas brasileiras, seria, hoje, visto com incontornável tristeza por Drummond. A violência, a desigualdade, a má gestão da Cidade Maravilhosa já existiam em seu tempo e ele deu suas estocadas, mas hoje, após a euforia da Olimpíada, vive-se a ressaca de uma crise sem precedentes. Poeticamente, o mineiro que ali fixou morada, que adorava perambular por suas ruas, teria algo a dizer.

“Esta cidade do Rio!

Tenho tanta palavra meiga,

conheço vozes de bichos,

sei os beijos mais violentos,

viajei, briguei, aprendi.

Estou cercado de olhos,

de mãos, afetos, procuras.

Mas se tento comunicar-me,

o que há é apenas a noite

e uma espantosa solidão.”

A Bruxa, do livro José

Ficou famosa recentemente uma poesia em que Drummond, olhando para sua terra, para sua Minas de montanhas de ferro, dedicava versos de lamento à situação do Rio Doce. Com a tragédia do rompimento da barragem de Mariana, que destruiu aquela maravilha natural, as estrofes do poeta soaram como uma profecia. Mas não é só daquele rio que o autor falou. Há outro a que direcionou versos que mais parecem ter sido escritos ontem.

“Está secando o velho Chico.

Está mirrando, está morrendo.

(…)

Ei, velho Chico,

deixas teus barqueiros e barranqueiros na pior?

Recusas pegar frete em Pirapora

e ir levando pro Norte as alegrias?

Negas teus surubins, teus mitos e dourados,

teus postais alucinantes de

crepúsculo à gula dos turistas?

Ou é apenas

seca de junho-julho para descanso

e volta mais barrenta na explosão

da chuva gorda?”

Águas e Mágoas do Rio São Francisco, do livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras

Velho Chico, de nascente mineira, as mesmas de Drummond, que manteve ao longo de sua produção essa ligação umbilical com a terra, com a natureza. Se não foi um Manoel de Barros, que quase se misturava aos elementos naturais, ele tinha essa indelével conexão. Nos volumes mais memorialísticos Boitempo, sua viagem ao passado quase idílico a uma Minas montanhosa, de nuvens e céu imponentes, é profunda, intensa. Essas lembranças, redesenhadas em trabalhos que foram se transformando com o tempo, diferindo de tom à medida que a idade também mudava, nunca abandonaram o autor e lhe emprestaram uma consciência que poderíamos chamar de ecológica. Algo que brota não como uma bandeira ou uma moda, mas como necessidade, essência. É seu lado idílico que vem à tona, sólido e e pungente, na melhor tradição poética.

“Vejo o Retiro:

suspiro no vale fundo.

Retiro ficava longe

do oceanomundo. Ninguém sabia da Rússia

com sua foice.

A morte escolhia a forma

breve de um coice.

Mulher, abundavam negras

socando milho.

Rês morta, urubus rasantes

logo em concílio.

O amor das éguas rinchava

no azul do pasto.

E criação e gente,

em liga, tudo era casto.”

Fazenda, do livro Lição de Coisas

Em outra seara sensível, Drummond também revela uma atualidade desconcertante. Ainda que a política não tenha sido seu tema mais habitual, ele nunca deixou de abordá-la. O escritor Carlos Heitor Cony conta que quando ocorreu o golpe de 1964, havia um sentimento difundido em boa parte da sociedade de que o governo João Goulart, em crise irremediável, deveria mesmo cair e dar lugar aos militares, que fariam uma transição democrática. Cony havia apoiado esta ideia, mas num passeio com Drummond, logo nos primeiros dias do novo regime, ouviu do poeta que aquilo não aconteceria, que era uma ditadura o que estava se instalando. Não demorou muito para ficar claro que Cony estava errado e Drummond, certo.

Se Drummond não foi um escritor combativo, ele também não foi o apartidário a que sua imagem foi ligada. O Instituto Moreira Sales, onde parte do acervo do poeta está depositado, fez um levantamento a respeito e descobriu que o homem que foi chefe de gabinete de um ministro de Vargas durante mais de uma década também pendeu para o comunismo. Depois de ler O Capital, de Karl Marx, visitou na prisão o líder Luís Carlos Prestes, símbolo da ideologia “vermelha” no País. Já em 1945, quando o Partido Comunista estava saindo da ilegalidade, o nome de Drummond, ao lado dos de Graciliano Ramos, Jorge Amado e Cândido Portinari, foi lançado a disputar uma vaga de deputado pelo Partidão. Isso acabou não ocorrendo.

Drummond, que não gostava muito quando era criticado por ter servido a um governo autoritário como o de Vargas, flertou com o comunismo a ponto de editar um jornal, o Tribuna Popular, ligado a esse espectro da esquerda. Nunca foi, porém, um autor que guiou sua produção a favor deste ou daquele movimento político. Em A Rosa do Povo, ele chega a escrever: “Esse é tempo de partido, /

tempo de homens partidos.” Mas é também neste livro que escreve o belo A Flor e A Náusea, quase um mea-culpa por não ter sido mais enfático em suas posições políticas. Comportamento que ele explica a seu modo.

“Preso à minha classe e a algumas roupas,

vou de branco pela rua cinzenta.

Melancolias, mercadorias espreitam-me.

Devo seguir até o enjoo?

Posso, sem armas, revoltar-me?

Olhos sujos no relógio da torre:

Não, o tempo não chegou de completa justiça.

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera.

O tempo pobre, o poeta pobre

fundem-se no mesmo impasse.

Em vão me tento explicar, os muros são surdos.

Sob a pele das palavras há cifras e códigos.

O sol consola os doentes e não os renova.

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase.”

A Flor e A Náusea, do livro A Rosa do Povo

O excesso de ênfase também incomodava Drummond. A lógica de se apegar às suas opiniões de forma irredutível, de hostilizar quem delas discorda, de misturar convicções com extremismos era deplorada pelo autor. Isso o afastou da política, incompatibilizou seu espírito criativo com as dinâmicas deste terreno que se mostra perigoso e cheio de inconsistências. Não estaríamos em um momento em que radicalizações políticas voltam a aflorar, em que as crises se sucedem, em que as reflexões perdem espaço para manifestações de ódio e pugilato? Ah, Drummond, em tempos sombrios como os que você testemunhou e o que presenciamos hoje, a palavra sábia faz falta:

“Se me dessem a honra de ouvir-me sobre as reformas políticas, eu recomendaria uma ideia bem mais revolucionárias do que as da própria Revolução. E muito mais salutar: a eleição integral, em que todos os brasileiros, mas todos, sem exceção das crianças, hoje tão sabidas, escolhessem seus representantes e dirigente, sob a forma de voto mental absoluto, sem papagaiadas formalísticas.

Os mandatos teriam a duração exemplar de 24 horas, o que eliminaria angústias e infartos, e poderiam ser, não digo cassados, pois julgo a expressão extremamente antipática, mas revogados, caso no fluir dos minutos o eleitor achasse que fizera má escolha.”

Crônica Se Eu Fosse Consultado, publicada no Jornal do Brasil em 14 de abril de 1977

Quem sabe não é hora de, enfim, consultarmos Drummond...