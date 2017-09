Faixas escolhidas a dedo

De Tonico & Tinoco a João Bosco & Vinícius. Michel Teló fez uma retrospectiva da música sertaneja no projeto Bem Sertanejo, o Show, sétimo álbum da carreira do cantor. A grande sacada do disco foi a fusão do caipira com o universitário em medleys. O artista escolheu a dedo faixas que representam cada momento do crescimento do gênero no Brasil, mesmo que por outro lado, o repertório cause uma sensação de déjà vu. Muitas faixas, como Chico Mineiro, Moreninha Linda, Chalana, Fio de Cabelo e Telefone Mudo também fizeram parte da seleção do primeiro trabalho lançado em 2014.