Facebook lança nova funcionalidade e repercute na internet

Esta quarta-feira (3) trouxe uma novidade para os usuários do Facebook: agora é possível reagir aos comentários da rede social. As reações são as mesmas que estão disponíveis para posts (“curtir”, “amei”, “haha”, “uau”, “triste” e “grr”) e prometem mais interação no uso da ferramenta.

A nova funcionalidade já está disponível para todos os usuários do Facebook no computador e se encontra em processo de implementação nos smartphones com sistema Android ou iOs.

Para reagir a algum comentário, basta passar mouse sobre a opção "curtir" que as reações aparecerão automaticamente em uma caixa acima. Nos smartphones, basta apertar e segurar a opção “curtir”.

A mudança deu o que falar internet afora e, no Twitter, as pessoas não perderam tempo em comentar sobre:

Vocês viram que da pra reagir nos comentários do Facebook também? Agora o circo vai pegar fogo 😂👏 — wiwill (@naboawiwill) 3 de maio de 2017

Só vejo tretas agora em!!! Facebook dando pra reagir os comentários HAHAHAHAHHAHA ... — MC THAYSA MARAVILHA (@ThaysaMc) 3 de maio de 2017

Queria avisar que eu não vou me controlar com esse lance de reagir em comentários no facebook, desculpa aí — juju (@_nunesjulia) 4 de maio de 2017