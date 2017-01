Fórmula de sucesso

Da corajosa Lassie ao bagunceiro Marley, a combinação cachorro e cinema sempre deu certo nas telonas. Mesmo quando os animais não são os protagonistas, eles não passam despercebidos, como o divertido pug Frank, de MIB - Homens de Preto, ou do esperto Jerry Lee, do longa K-9 - Um Policial Bom Pra Cachorro. Histórias baseadas em fatos reais com animais também são sempre uma receita de sucesso. Sempre ao Seu Lado, protagonizado pelo ator Richard Gere, e dirigido pelo sueco Lasse Hallström, o mesmo de Quatro Vidas de Um Cachorro, conta a história de Hachiko, um cão japonês da raça akita que, após a morte de seu dono, foi durante nove anos esperá-lo na estação onde ele pegava o trem todos os dias para ir trabalhar.